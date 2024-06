En direct

19:25 - Quel score pour Raphaël Glucksmann à gauche au terme de ces européennes 2024 ? Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, avait atteint 6,18% à Aron, contre 25,36% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Les temps ont changé ce dimanche soir selon les enquêtes des instituts de sondage. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'a pas survécu. La somme des suffrages n'est pas négligeable : lors du premier tour des législatives, en 2022 à Aron, le binôme Nupes avait en effet réuni 16,25% des votes dans la commune. Un chiffre à affiner avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Le verdict dépendra évidemment cette fois du pointage réalisé par Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Le Rassemblement national à Aron, un favori aux européennes ? Si dans toute la France, les sondages d'intentions de vote annoncent une évolution moyenne du Rassemblement national à près de dix points aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des dernières européennes (ce qui porterait virtuellement Bardella pas loin des 30% dans la commune), on remarque pourtant que le parti n'a gagné que 3 points de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La razzia annoncée pourrait donc être plus mesurée localement.

15:02 - Avantage Renaissance à Aron ? Aron avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de la présidentielle. Avec 24,42%, Marine le Pen était distancée au second plan par son rival, porté par 37,05% des suffrages. Et elle ne rattrapait pas le président sortant au second tour avec 36,02% contre 63,98%. Le RN n'a pas plus convaincu à Aron un mois plus tard, lors des législatives, avec 14,35% au premier tour, contre 62,30% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Il n'y avait pas eu de second round dans la circonscription.

12:45 - À Aron, Nathalie Loiseau sur la première marche lors des élections européennes 2019 Qui l'avait emporté à l'issue des européennes précédentes ? Se pencher sur la dernière expérience du genre nous semble encore une fois indispensable au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. La liste de Jordan Bardella ne finissait que deuxième aux européennes il y a cinq ans. C'est la liste de Nathalie Loiseau qui avait remporté l'élection avec 25,36%, contre 21,24% pour le RN.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique d'Aron La composition démographique et le contexte socio-économique d'Aron contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections européennes. Avec 45,58% de population active et une densité de population de 53 habitants/km², ces données pourraient engendrer plus d'intérêts pour le scrutin. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 6,07% pourrait avoir un effet sur les espoirs des habitants quant aux mesures européennes sur l'emploi. Le pourcentage d'agriculteurs, qui s'élève à 9,84%, souligne l'importance de l'agriculture dans l'économie locale. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,38%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (11,35%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Aron mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 27,37% des résidents sans diplôme, cela peut avoir un impact sur le taux de participation dans la ville.

10:30 - Européennes précédentes à Aron : le niveau d'abstention Au fil des rendez-vous électoraux précédents, les 1 874 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. Cinq ans auparavant, durant les précédentes élections européennes, 48,84% des inscrits sur les listes électorales d'Aron (Mayenne) avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre une abstention de 63,45% en 2014. Faire son devoir électoral n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Voici les chiffres de 2019 au niveau de la France : l'abstention aux élections européennes s'élevait à 50%, en amélioration par rapport à 2014.

09:30 - Quelles prévisions pour la participation aux européennes à Aron ? À Aron, l'un des critères importants du scrutin européen sera indiscutablement le niveau de participation. Les jeunes générations manifestent souvent une indifférence pour les scrutins électoraux, la tendance peut-elle changer pour les européennes ? En avril 2022, au deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 21,3% des inscrits sur les listes électorales de la localité, à comparer avec une abstention de 22,93% au premier tour. A l'échelle nationale, la participation était déjà scrutée en avril 2022. Elle se chiffrait à 25% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour.