19:13 - À Arradon, quels reports de voix à gauche aux européennes ? En plus du résultat de la liste RN, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du PS portée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo sembleraient au coude-à-coude ce soir, selon les études sondagières. Mais il faut rappeler que Raphaël Glucksmann s'était élevé à 7,77% à Arradon, contre 39,79% pour la liste LREM lors des dernières européennes. Tout dépendra du report des voix de la Nupes, qui a déjà vécu malgré son coup d'éclat lors des dernières élections législatives. A l'issue du premier tour des élections des députés à Arradon, le binôme Nupes avait en effet enregistré 26,05% des votes dans la commune. Un chiffre à comparer avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (15,76% pour Jean-Luc Mélenchon, 8,62% pour Yannick Jadot, 2,11% pour Fabien Roussel et 1,84% pour Anne Hidalgo). Quelle part votera pour la liste Glucksmann ? La réponse est complexe. Le verdict dépendra évidemment cette fois des points obtenus par Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Sur quel candidat vont se diriger les voix de droite à Arradon ? Le résultat des élections européennes 2024 à l'échelle locale sera regardé au prisme de la dynamique Bardella, comme partout ailleurs. Si on compare le score de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on peut constater une progression de 1 point à Arradon. Mais la marche devrait être encore plus haute aux européennes 2024, les instituts de sondages annonçant plutôt au mouvement une progression de près de 10 points en comparaison de de l'élection 2022. Assez pour anticiper 18% dans la ville cette fois ?

15:02 - Avantage Rassemblement à Arradon ? Marine Le Pen terminait loin derrière dans les bureaux de vote de la commune au 1er tour de la présidentielle 2022, ne glanant que 9,05% contre 43,4% pour Emmanuel Macron et 15,76% pour Jean-Luc Mélenchon. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 19,32% contre 80,68%. Le RN sera distancé ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 5,16%, alors que les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) obtiendront 42,29% des voix. Et le second tour sera à l'avenant avec encore un binôme La République en Marche finalement vainqueur localement.

12:45 - Les européennes 2019 avaient couronné Nathalie Loiseau à Arradon Le résultat de ce 9 juin au soir va-t-il s'accorder avec le verdict de 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Arradon lors des précédentes élections des députés européens, avec 39,79% des suffrages. La liste surpassait celle de Yannick Jadot avec 17,2% dans la commune. François-Xavier Bellamy terminait troisième, avec 10,55%.

11:45 - Arradon : démographie, élections et perspectives d'avenir Dans la commune d'Arradon, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur le résultat des élections européennes. Avec un pourcentage de 25% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 7,28%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi constituent des segments démographiques cruciaux. Le taux élevé de cadres, atteignant 28,64%, révèle une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques tels que la finance, la technologie ou la recherche. Le nombre de familles monoparentales (9,5%) met en évidence la nécessité d'un soutien social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (10,65%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 17,49%, comme à Arradon, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des préoccupations politiques différentes des résidents permanents.

10:30 - À Arradon, quelle abstention aux européennes ? Le résultat des européennes 2024 est autant attendu que le taux de participation qui est toujours trop bas lors de ce type d'élection. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,3% à 12h et seulement 43,3% à 17 heures. Pour comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette agglomération, il faut étudier les résultats des scrutins européens passés. Pendant les dernières européennes, 34,54% des inscrits sur les listes électorales d'Arradon (Morbihan) avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 43,51% lors du scrutin de 2014.

09:30 - C'est parti pour les européennes élections européennes à Arradon À Arradon, le niveau d'abstention sera à n'en pas douter l'un des facteurs essentiels de ces européennes. Il y a 2 ans, pour le premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 84,07% des électeurs de la ville, à comparer avec un taux de participation de 82,41% au second tour, ce qui représentait 4 124 personnes. Pour comparer, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 62,22% au premier tour. Au deuxième tour, 63,02% des votants se sont déplacés. Les jeunes générations expriment fréquemment un désintérêt pour les scrutins électoraux, cet état de fait peut-il évoluer pour les européennes ?