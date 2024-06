En direct

19:06 - Quelles sont les options de reports des voix Nupes à Vannes ? Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée des socialistes, avait glané 7,16% à Vannes, contre 32,24% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux aujourd'hui selon les enquêtes des instituts de sondage menées lors de la campagne, à tel point qu'il pourrait arriver dans un mouchoir de poche avec la liste de la majorité de Valérie Hayer. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nupes, qui a été dissoute. A l'issue du premier tour des élections des députés à Vannes, le binôme Nupes avait en effet accumulé 25,96% des votes dans la localité. Une performance à mettre en perspective avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien en récupérera la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est difficile. Le niveau de Glucksmann est évidemment dépendant cette fois du pointage réalisé par Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint ou encore du communiste Léon Deffontaine.

17:08 - Les performances du Rassemblement national avant les européennes à Vannes Le nombre d'électeurs séduits par le Rassemblement national sera très commenté localement pour cette élection européenne 2024. À Vannes, on peut souligner que le RN n'a pas gagné plus de votes entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 13,42% au terme du vote européen et Marine Le Pen 13,13% au premier tour de la présidentielle. Cette situation contraste avec ce que dessinent les sondages récents au niveau du pays, avec près de dix points ajoutés pour le RN entre la dernière présidentielle et le scrutin de juin.

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Vannes Marine Le Pen ne finissait pas dans les deux premiers dans les bureaux de vote de la cité au 1er tour de la présidentielle 2022, ne glanant que 13,13% contre 36,84% pour Emmanuel Macron et 18,23% pour Jean-Luc Mélenchon. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 27,38% contre 72,62%. Au premier tour des élections législatives, Vannes, couverte par une seule circonscription, verra le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'imposer avec 33,34%, alors que le RN sera distancé à 9%. Vannes choisira d'ailleurs un binôme La République en Marche au second tour, finalement vainqueur localement avec 59,15%.

12:45 - Le très gros score de Nathalie Loiseau à l'issue des élections européennes 2019 à Vannes Se retourner sur le dernier test semble encore avisé au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Grand favori des sondages, Jordan Bardella était vaincu aux élections européennes à l'époque sur place. Le candidat RN se classait troisième, avec 13,42%, contre Nathalie Loiseau avec 32,24% et Yannick Jadot avec 16,87%.

11:45 - Les données démographiques de Vannes révèlent les tendances électorales La composition démographique et socio-économique de Vannes détermine les préoccupations et les intérêts des habitants, influant ainsi sur le résultat des élections européennes. Dans l'agglomération, 13,06% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 11,55% ont 75 ans et plus. La répartition par âge peut agir sur les orientations des politiques européennes en matière d'instruction et de santé. Le taux de ménages disposant d'au moins une automobile (68,34%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des 20 396 votants. De surcroît, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (18,85%) et le nombre de résidences HLM (17,72% des logements) font ressortir les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune doit faire face. Le pourcentage d'étudiants, de 8,04% à Vannes, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée qui s'interroge sur l'accès à l'emploi après les études.

10:30 - Vannes : analyse du pourcentage de participation aux précédentes européennes L'observation des résultats des rendez-vous électoraux antérieurs est l'occasion de cerner plus précisément le vote des habitants de cette commune. Durant les européennes 2019, parmi les 20 609 personnes en âge de voter à Vannes, 45,04% étaient restées chez elles. Le taux d'abstention était de 52,03% en 2014. Les résultats des européennes 2024 sont autant espérés que le pourcentage de participation qui est toujours trop bas durant de ce type de rendez-vous électoral. A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,26% le midi et seulement 43,29% à 17 heures.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Vannes : l'abstention en question L'une des grandes inconnues de ces européennes sera la participation à Vannes. Il y a deux ans, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, 74,14% des personnes en capacité de participer à une élection dans l'agglomération avaient participé à l'élection. Le taux de participation était de 76,29% au premier tour, ce qui représentait 29 806 personnes. Pour rappel, au niveau de la France, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au deuxième tour, moins qu'en 2017. Les jeunes montrent la plupart du temps une indifférence pour les élections nationales, cette réalité peut-elle s'inverser pour les européennes ?