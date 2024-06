En direct

19:11 - Quel score pour Raphaël Glucksmann à gauche au terme de ces élections européennes ? Outre le score de la liste RN, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle du PS emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux sembleraient dans un mouchoir de poche ce dimanche soir, selon les enquêtes d'intentions de vote. Mais on se souvient que Nathalie Loiseau, qui représentait la macronie lors des européennes 2019, avait atteint 32,1% à Ploeren, contre 6,79% pour la liste de gauche à l'époque. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nupes, qui est déjà morte. A l'issue du premier tour des législatives, en 2022 à Ploeren, le binôme Nupes avait en effet réuni 21,78% des votes dans la commune. Une somme à comparer avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

17:08 - Quel résultat aux européennes de Ploeren pour la liste RN ? Les enquêtes d'opinion dessinent un RN à 30% des suffrages dans le pays ce 9 juin, soit une dizaine de points de plus que son score de 2019. Virtuellement, cette dynamique doit le pousser à 27% à Ploeren, soit 10 points de plus également que ses 17,1% dans la commune. Mais une commune vote différemment de la France et on remarque que le Rassemblement national n'a pour l'instant grappillé ici que 2 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. Ce qui devrait tempérer les conclusions les plus farfelues.

15:02 - Situation favorable à Renaissance à Ploeren ? Ploeren avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de la présidentielle. Avec 19,48%, Marine le Pen était distancée au second rôle par son rival, porté par 36,55% des votes. Et elle n'avait pas rattrapé Emmanuel Macron au second tour avec 33,37% contre 66,63%. Le RN n'a pas plus convaincu à Ploeren quelques jours plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 14,91% au premier tour, contre 37,57% pour le binôme Ensemble !. Sur la commune de Ploeren, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera choisie au cours du second tour, achevant la défaite du Rassemblement national.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient placé en tête Nathalie Loiseau à Ploeren Se retourner sur le dernier test semble encore pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Ploeren lors des dernières élections pour le Parlement européen, avec 32,1% des votes. La liste se plaçait devant celle de Jordan Bardella avec 17,1% dans la localité. Yannick Jadot échouait troisième, avec 15,34%.

11:45 - Ploeren : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux A la mi-journée des européennes, Ploeren émerge comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 6 699 habitants, cette ville possède une certaine vigueur démographique. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 538 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 3 902 foyers fiscaux. Dans la ville, 31 % de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 26,77 % de 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les priorités des mesures européennes, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 38,3% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se mobilisant pour les élections ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2502,09 euros par mois, la ville défend une économie équilibrée malgré les obstacles. À Ploeren, les intérêts locaux, tels que le chômage, l'écologie et l'inflation, se joignent aux objectifs européens.

10:30 - Retour sur la participation lors des élections européennes à Ploeren Comment votent d'ordinaire les habitants de cette agglomération ? En 2019, durant les élections européennes, 2 787 personnes en âge de voter à Ploeren avaient pris part au scrutin (soit 52,69%). Le taux de participation était de 45,54% pour le scrutin de 2014. Est-ce que les citoyens français se déplaceront plus pour participer aux européennes cette année, à l'instar du rebond observé en 2019 ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle du pays : la participation aux élections européennes s'élevait à 50,12%.

09:30 - Pourcentage d'abstention aux élections : le cas de Ploeren La participation sera immanquablement l'une des clés des élections européennes à Ploeren. Les études montrent que l'abstention est souvent supérieure chez les jeunes, cette situation peut-elle s'inverser pour les européennes ? Lors du second tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 79,16% des votants de la ville. La participation était de 79,42% au premier tour, c'est-à-dire 4 430 personnes. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle s'élevait à 25% à midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.