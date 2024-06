Résultat des européennes à Arthon : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Raphaël Glucksmann, nouveau leader de la gauche lors de ces élections européennes 2024 ? Outre le score de la liste Bardella, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle du PS menée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo ont été annoncés au coude-à-coude à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes d'opinion menées lors de la campagne. Le candidat de gauche s'était élevé à 5,61% à Arthon, contre 23,32% pour la liste de la majorité lors des dernières européennes. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a été dissoute. Au cours du premier tour des élections du Parlement à Arthon, le binôme Nupes avait en effet enregistré 23,52% des votes dans la localité. Une poussée à comparer avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quant à la liste de Valérie Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa véritable base à Arthon, entre les 23,32% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 22,83% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 21,19% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Jusqu'où peut aller le Rassemblement national lors des européennes à Arthon ? Au niveau local comme au niveau national, le résultat du Rassemblement national aux européennes 2024 sera très scruté. Législatives mises de côté, la progression du RN est déjà forte à Arthon entre Jordan Bardella en 2019 (26,68%) et Marine Le Pen en 2022 (31,76% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 5 points. Mais l'acsension s'annonce plus importante encore aux européennes 2024, les études sondagières donnant plutôt à la liste de Jordan Bardella une progression d'environ dix points par rapport à 2022 dans l'ensemble du pays, soit beaucoup plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à 36% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'au niveau national.

15:02 - Avantage RN à Arthon ? Le verdict du scrutin le plus récent semble un indicateur instructif au moment de l'élection du jour. Elections les plus proches, les législatives 2022 avaient donné lieu à un beau score pour le RN à Arthon. Ce dernier s'était élevé en tête dans la ville avec 23,73% au premier round, mais sera battu en revanche au deuxième par le binôme Les Républicains (Arthon n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 31,76% au 1er tour de l'élection à la présidence de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 22,83% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 16,01%. Marine Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la ville avec 52,46%, devant Emmanuel Macron à 47,54%.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella sur la première marche lors des dernières élections européennes Revenir cinq ans en arrière apparait aussi comme évident au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Si on rentre dans le détail, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, s'était imposée en tête des élections du Parlement européen à l'époque. Ladite liste avait convaincu 26,68% des suffrages, face à Nathalie Loiseau à 23,32% et Yannick Jadot à 10,54%.

11:45 - Arthon : démographie, élections et perspectives d'avenir Devant le bureau de vote d'Arthon, les citoyens se rassemblent pour exercer leur droit. Dotée de 588 logements pour 1 219 habitants, la densité de la ville est de 26 habitants/km². Ses 38 entreprises témoignent d'une économie florissante. Dans le village, 19,08 % des résidents sont des enfants, et 5,0 % sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des mesures européennes, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Les citoyens, dont 43,71% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette mosaïque sociale, 43,55% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 242,56 euros, accable une ville qui vise plus de prospérité. À Arthon, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.

10:30 - Les premiers chiffres de participation attendus ce midi : la situation à Arthon L'observation des résultats des scrutins européens passés permet de cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette commune. Cinq ans auparavant, lors des précédentes européennes, 488 personnes en capacité de voter à Arthon avaient pris part au scrutin (soit 50,67%). La participation était de 45,89% en 2014. Avec une participation qui baisse continuellement lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central aux européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% à 12h et seulement 43,3% à 17h.

09:30 - Taux d'abstention aux élections : focus sur Arthon À Arthon, l'un des facteurs décisifs du scrutin européen sera indéniablement le niveau d'abstention. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 50,81% au premier tour. Au second tour, 53,46% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. En avril 2022, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 977 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 21,17% avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 19,34% au premier tour. Au niveau national, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle atteignait 25,5% à 12 heures et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.