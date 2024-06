En direct

19:12 - Les 24,47% de la coalition de gauche font envie Une autre incertitude qui accompagne ces européennes est celle du choix des électeurs de gauche après la disparition de la coalition de Mélenchon et ses alliés. Pour le premier tour des élections législatives, la candidature Nupes avait enregistré 24,47% des bulletins dans la localité. Une poussée à compléter avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (16,44% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,03% pour Yannick Jadot, 3,06% pour Fabien Roussel et 2,95% pour Anne Hidalgo). Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Il y a cinq ans, Glucksmann s'était élevé à 9,14% au Poinçonnet, contre 23,61% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Quels résultats pour la liste RN lors des européennes au Poinçonnet ? Si on associe le score de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on constate une progression de 3 points au Poinçonnet. Mais la marche devrait être encore plus haute aux européennes 2024, les instituts offrant plutôt au mouvement une progression de près de 10 points par rapport à la présidentielle. De quoi l'amener à 31% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les enseignements de 2022 Le Poinçonnet avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de la présidentielle. Avec 24,26%, Marine le Pen était reléguée au second plan par son rival, conforté par 31,76% des votes. Et elle s'inclinait face à Emmanuel Macron au second tour avec 39,07% contre 60,93%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité un mois plus tard, lors des élections des députés, avec 18,47% au premier tour, contre 27,69% pour le binôme Ensemble !. Sur la commune du Poinçonnet, c'est finalement une majorité Les Républicains qui sera choisie lors du second tour, confirmant l'échec de l'ancien FN.

12:45 - En 2019, Nathalie Loiseau en première position lors des élections européennes Quels étaient les résultats des européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date apparait de nouveau comme sensé au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. Lors des élections du Parlement européen il y a cinq ans, la liste de Jordan Bardella enregistrait 21,33% des votes. C'est Nathalie Loiseau qui terminait en première position avec 23,61%.

11:45 - Élections européennes au Poinçonnet : impact de la démographie et de l'économie locale Devant les 5 bureaux de vote dispersés à travers Le Poinçonnet, les citoyens se réunissent pour se rendre aux urnes. Dotée de 2 810 logements pour 5 840 habitants, la densité de la commune est de 130 hab/km². L'existence de 267 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (89,29 %) montre le poids des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Les habitants, dont 48,81% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 34 868 €/an, la ville est à la recherche d'une stabilité économique malgré les obstacles. En conclusion, au Poinçonnet, les préoccupations locales alimentent le débat démocratique.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il au Poinçonnet ? Les européennes mobilisant souvent moins que les autres élections, l'année 2024 fera-t-elle exception ? A l’échelle de toute la France, le record d'abstention a été observé pendant le premier tour des régionales 2021, atteignant 66,72%. Au Poinçonnet, 65,54% des votants ne s'étaient pas déplacés. L'observation des résultats des consultations démocratiques passées est l'occasion de comprendre le vote des citoyens de cette commune. En 2019, au moment des élections européennes, le pourcentage d'abstention atteignait 43,86% des inscrits sur les listes électorales du Poinçonnet, à comparer avec un taux d'abstention de 54,41% il y a 10 ans.

09:30 - C'est l'heure de voter au Poinçonnet : la participation au cœur des préoccupations Au Poinçonnet, la participation sera immanquablement l'une des clés de ces européennes. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 46,57% au premier tour et seulement 50,34% au deuxième tour. Quel pourcentage atteindra l'abstention au Poinçonnet cette année ? A l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 19,46% au sein de la ville. L'abstention était de 19,01% au deuxième tour. En proportion, à l'échelle de la France, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26% au premier tour et 28% au deuxième tour, plus qu'en 2017.