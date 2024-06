Résultat des européennes à Arzens : l'élection 2024 en direct

En direct

18:18 - Quel résultat à Arzens pour le RN de Jordan Bardella ? Le résultat des européennes à l'échelle locale sera analysé selon le prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste du pays. Enseignement clé pour ce dimanche : Arzens compte parmi les rares villes où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 30,99% lors du vote européen et Marine Le Pen 29,96% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui tranche avec ce que prédisent les sondages aujourd'hui sur la France entière, avec près de 10 points supplémentaires pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Résultat favorable au Rassemblement à Arzens ? Dernières élections en date, les législatives avaient offert un beau démarrage pour le RN à Arzens. Ce dernier s'était placé en tête dans la ville avec 32,51% au 1er tour. Il s'imposait ensuite avec 57,99% au deuxième (Arzens n'ayant qu'une circonscription). Le RN a même réalisé plus de votes aux législatives 2022 que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du locataire de l'Elysée quelques mois plus tôt. La candidate avait engrangé 29,96% au 1er tour et 54,83% au second dans la cité.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella sur la première marche lors des dernières européennes Le résultat de ce soir va-t-il s'accorder avec le verdict de 2019 ? Si on se penche sur le détail, 163 électeurs d'Arzens avaient préféré la liste Rassemblement national il y a cinq ans, aux élections du Parlement européen. La liste Bardella avait attiré ainsi 30,99% des voix contre Nathalie Loiseau à 17,49% et Raphaël Glucksmann à 10,65%.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique d'Arzens Dans la commune d'Arzens, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des européennes ? Avec une densité de population de 58 hab/km² et un pourcentage de chômeurs de 9,63%, les enjeux liés à l'emploi et au logement sont des sujets majeurs. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (20,97%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 539 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (2,41%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement social, alors que le taux de salariés en CDD (9,26%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Arzens mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 30,86% des résidents non diplômés, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.

10:30 - Abstention aux européennes à Arzens : les chiffres clés Les européennes mobilisent moins que les autres scrutins. Cette année fera-t-elle exception ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central aux européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% à 12 heures et seulement 43,3% à 17h. Pour cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette ville, il faut analyser les résultats des précédentes consultations démocratiques. Cinq ans auparavant, pendant les précédentes européennes, sur les 552 inscrits sur les listes électorales à Arzens, 38,6% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 47,15% pour les élections européennes de 2014.

09:30 - La participation aux élections européennes à Arzens À Arzens, la participation constituera incontestablement l'une des clés des européennes 2024. Pour rappel, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 56,62% au premier tour et seulement 53,68% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les européennes à Arzens ? Il y a 2 ans, au premier tour de l'élection présidentielle, sur les 943 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 82,93% s'étaient rendus dans l'isoloir. La participation était de 80,3% au second tour, c'est-à-dire 758 personnes. Pour comparer, à l'échelle nationale, la participation à la présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, moins qu'en 2017.