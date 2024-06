Résultat des européennes à Caux-et-Sauzens : l'élection 2024 en direct

Le nombre de votes du Rassemblement national sera très commenté à l'échelle locale pour cette élection. Alors que les sondages annoncent 10 points supplémentaires pour le RN sur la France entière, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Caux-et-Sauzens semble néanmoins dans une dynamique différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas gagné de points dans la localité. Le RN y aurait-il atteint son maximum ?

Les dernières consultations en date, les législatives, avaient donné lieu à un beau résultat pour le RN à Caux-et-Sauzens. Le parti d'extrême droite s'était placé en tête dans la ville avec 36,07% au 1er tour et surtout 64,63% au second (Caux-et-Sauzens ne comptant qu'une seule circonscription). Le RN a même fait un meilleur pointage aux législatives 2022 que Marine Le Pen en personne lors de l'élection présidentielle précédente. Elle avait engrangé 33,89% au 1er tour et 58,67% au 2e dans la cité.

Analyse socio-économique de Caux-et-Sauzens : perspectives électorales

Les facteurs démographiques et socio-économiques de Caux-et-Sauzens montrent des tendances claires qui pourraient impacter les résultats des européennes. Avec une densité de population de 104 habitants/km² et un pourcentage de chômeurs de 10,0%, les questions liées à l'emploi et à l'habitat sont des sujets majeurs. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (83,89%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 350 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (2,90%) révèle la nécessité d'un soutien social, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,7%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Caux-et-Sauzens mettent en relief une diversité de qualifications, avec 22,92% des résidents non diplômés, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.