La dynamique de la gauche est aussi à jauger lors de ces élections européennes, puisqu'on attend les intentions des électeurs de la Nupes, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Au cours du premier round des dernières législatives, la candidature Nupes avait enregistré 17,5% des bulletins dans la localité. Une somme à mettre en perspective avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (12,54% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,52% pour Yannick Jadot, 1,43% pour Fabien Roussel et 0,68% pour Anne Hidalgo). Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, ce dernier avait atteint 3,26% à Aspremont, contre 23,73% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son résultat est évidemment dépendant cette fois des scores de Manon Aubry (4,05% en 2019), mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (14,96% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du PCF Léon Deffontaine (0,67% pour Yann Brossat en 2019).

Alors que les sondages annoncent une dizaine de points supplémentaires pour le RN à l'échelle du pays, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Aspremont semble néanmoins dans une situation plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas avancé dans les bureaux de vote sur place. Une exception qui va se confirmer ?

Aspremont avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de la présidentielle. Avec 25,56%, Marine le Pen était distancée au second rôle par son rival, bénéficiant de 25,63% des votes. Elle s'imposera finalement au second avec 50,96% contre 49,04% pour Macron. Le RN ne convainquait pas plus à Aspremont quelques semaines plus tard, lors des législatives, avec 13,73% au premier tour, contre 27,24% pour le binôme Les Républicains. Sur la commune d'Aspremont, c'est finalement une majorité Les Républicains qui sera victorieuse à l'issue du second tour, confirmant la défaite de l'ancien Front national.

Revenir cinq ans en arrière semble encore une fois avisé au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce 9 juin. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? C'est la liste dirigée par Jordan Bardella qui avait remporté les européennes à l'époque à Aspremont, avec 30,37% des voix, soit 270 voix, devant la liste dirigée par Nathalie Loiseau avec 23,73% elle-même suivie par la liste Yannick Jadot avec 14,96%.

Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections européennes à Aspremont comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 25,24% de cadres supérieurs pour 2 300 habitants, cette commune possède une certaine vigueur économique. Ses 270 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social comprend 750 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de foyers disposant d'au moins une automobile (81,11 %) souligne l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Les citoyens, comprenant une proportion de 34,67% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections? Dans cette diversité sociale, 43,87% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 476,96 euros, pèse sur une commune qui vise un avenir prospère. Aspremont incarne la vivacité et l'authenticité d'une Europe en mouvement.

Afin de se faire une idée du vote des habitants de cette commune, il faut observer les résultats des consultations politiques passées. Durant les dernières élections européennes, sur les 919 personnes en âge de voter à Aspremont, 50,67% avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 59,43% pour les élections européennes de 2014. Avec une participation qui baisse continuellement depuis des années lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? A l'échelle nationale, la participation était déjà scrutée aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,26% à midi et déjà 43,29% à 17 heures.

À Aspremont, l'abstention sera indéniablement l'une des clés de ces élections européennes. Les populations des communes de petite taille se déplacent fréquemment plus que dans les grandes, la tendance peut-elle évoluer pour les européennes ? Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 23,99% au sein de la commune, contre un taux d'abstention de 23,94% au second tour. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 53,34% au premier tour et seulement 57,67% au second tour.