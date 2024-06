Résultat des européennes à Castagniers : l'élection 2024 en direct

En direct

19:28 - Le résultat de la gauche unie aux dernières législatives à Castagniers scrutés Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée des socialistes, avait glané 2,59% à Castagniers, contre 14% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. La donne semble différente ce dimanche soir selon les enquêtes d'intentions de vote, à tel point qu'il serait dans un mouchoir de poche avec la liste macroniste de Valérie Hayer. Tout dépendra du report des suffrages de la Nupes, qui a déjà éclaté. La barre est haute : lors du premier tour des législatives, en 2022 à Castagniers, le binôme Nupes avait en effet accumulé 10,91% des votes dans la localité. Une poussée à mettre en perspective avec les 13% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quant à la liste de Valérie Hayer, il s'agira de déterminer quelle est sa réelle base à Castagniers, entre les 14% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 17,48% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 16,52% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Castagniers avant les européennes ? Le nombre d'électeurs glanés par le RN sera un enjeu clé pour cette élection des députés européens à l'échelle locale. À Castagniers, on remarque que le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 42,16% au terme du scrutin européen et Marine Le Pen 39,22% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo contraste avec ce que prévoient les sondages récents au niveau de la France, avec près de 10 points prévus en plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et le scrutin de juin. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Castagniers La cité de Castagniers avait offert un plébiscite à Marine Le Pen lors de l'élection présidentielle 2022 puisque la patronne de l'ancien FN l'emportait avec 39,22% au 1er round. Au second tour, elle surclassait aussi Emmanuel Macron avec 67,29%. Un mois plus tard, l'extrême droite n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la ville, grattant 19,91% des suffrages sur place, contre 38,50% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent (74,80%).

12:45 - En 2019, des élections déjà tranchantes Qui l'avait emporté à l'issue des européennes précédentes ? Se pencher sur la dernière expérience du genre semble de nouveau logique au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. A l'époque, à Castagniers, la liste RN, qui avait déjà à sa tête un certain Jordan Bardella, avait remporté l'élection, glanant 42,16% des votes contre Nathalie Loiseau à 14% et François-Xavier Bellamy à 12,02%. Ce qui correspond à 277 bulletins dans la localité.

11:45 - Analyse démographique des élections européennes à Castagniers La composition démographique et socio-économique de Castagniers détermine les préoccupations et les intérêts des habitants, influant ainsi sur le résultat des européennes. Avec un taux de chômage de 7,74% et une densité de population de 209 habitants/km², les enjeux liés au chômage et au logement sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (83,24%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 692 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Par ailleurs, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (14,94%) et le nombre de résidences HLM (0,0% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'intégration sociale qui préoccupent les électeurs. Les données sur l'éducation à Castagniers mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 17,99% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.

10:30 - Leçons à tirer de l'abstention aux dernières européennes à Castagniers L'observation des derniers scrutins européens permet de comprendre le vote des électeurs de cette ville. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes élections européennes, le pourcentage d'abstention représentait 48,67% des électeurs de Castagniers, contre une abstention de 52,61% lors du scrutin de 2014. La proclamation des résultats des européennes 2024 est autant attendue que le pourcentage de participation qui est toujours très bas durant de ce type de rendez-vous électoral. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,3% à midi et seulement 43,3% à 17 heures.

09:30 - Comprendre le taux de participation aux élections à Castagniers Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche, lors des européennes à Castagniers ? Les études révèlent que l'abstention est habituellement supérieure chez les jeunes, la tendance peut-elle changer pour les européennes ? Il y a 2 ans, au premier tour de la dernière présidentielle, 77,63% des personnes en âge de voter dans la ville avaient participé à l'élection. Le taux de participation était de 79,62% au second tour, soit 1 090 personnes. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 50,55% au premier tour et seulement 47,99% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les européennes à Castagniers ?