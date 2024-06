Résultat des européennes à Colomars : l'élection 2024 en direct

En direct

18:07 - Quelle performance pour la liste RN lors des européennes à Colomars ? Alors que les sondages annoncent 10 points supplémentaires pour le RN à l'échelle nationale, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Colomars semble néanmoins dans une physionomie différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas progressé dans les bureaux de vote locaux. Confirmation à venir ?

15:02 - Les votants de Colomars plutôt pour Le Pen au premier tour de la présidentielle C'est probalement la présidentielle qui nous en apprend le plus sur les préférences des habitants d'une commune. La communauté électorale de Colomars avait servi un gros avantage à Marine Le Pen au terme de l'élection suprême il y a deux ans puisque la figure du parti frontiste prenait la tête avec 31,25% au premier round. Au deuxième tour, face à Emmanuel Macron, elle avait aussi une longueur d'avance avec 55,93%. Au moment de fournir ou non des députés au président élu, le parti ratait la marche au premier tour des législatives dans la commune, grattant 19,92% des voix sur place, contre 28,76% pour le binôme Ensemble !. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent (55,72%).

12:45 - 32,58% pour Jordan Bardella lors des dernières élections européennes à Colomars Quel résulat était tombé lors des européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière apparait de nouveau comme pertinent au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. 32,58% des votes s'étaient tournés vers l'extrême droite de Jordan Bardella à l'époque, aux élections du Parlement européen, contre Nathalie Loiseau à 21,04% et Yannick Jadot à 13,79%. Le mouvement eurosceptique rassemblait ainsi pas moins de 449 votants de Colomars.

11:45 - Analyse socio-économique de Colomars : perspectives électorales Quel impact aura la population de Colomars sur le résultat des européennes ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 7,69% et une densité de population de 502 habitants par km², les problématiques relatives au chômage et au logement sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (81,67%) montre l'importance des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des 1 284 votants. De surcroît, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,49%) et le nombre de résidences HLM (2,35% des logements) font ressortir les enjeux de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'éducation à Colomars mettent en avant une diversité de qualifications, avec 28,07% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

10:30 - Colomars : retour sur l'abstention aux dernières européennes Pour cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette ville, il est nécessaire d'observer les résultats des élections antérieures. Au moment des précédentes élections européennes, parmi les 1 418 inscrits sur les listes électorales à Colomars, 55,56% s'étaient rendus dans l'isoloir. Le taux de participation était de 49,54% pour le scrutin de 2014. L'annonce des résultats des européennes 2024 est aussi attendue que le taux de participation qui est toujours trop bas durant de ce type de scrutin. Au niveau national, la plus mauvaise participation jamais constatée l'a été lors du premier tour des régionales 2021. Elle atteignait 33,3%. À Colomars, 61,13% des votants avaient voté.

09:30 - Les européennes démarrent à Colomars : quel sera le taux d'abstention ? La participation sera sans nul doute l'une des grandes inconnues des élections européennes à Colomars. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 80,74% au niveau de la commune, contre un taux de participation de 80,24% au premier tour, soit 2 115 personnes. En comparaison, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 48,77% au premier tour. Au second tour, 45,01% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation pour les européennes à Colomars ? Les études rapportent que l'abstention est couramment plus élevée chez les jeunes, cette situation peut-elle s'inverser pour les européennes ?