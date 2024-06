En direct

19:27 - Qui de Glucksmann ou Hayer va battre l'autre lors des élections européennes à Attainville ? Alors que la Nupes avait fait une percée lors des dernières élections en date, les législatives, elle a disparu aujourd'hui, rendant très incertain le vote de gauche ce dimanche. Lors du premier round des dernières législatives, la candidature Nupes avait obtenu 21,55% des bulletins dans la commune. Un chiffre à affiner avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier s'était élevé à 4,72% à Attainville, contre 20,57% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Une réponse manque enfin : celle de la base dont peut disposer Valérie Hayer dans la localité : les 20,57% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 23,57% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 25,09% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Quels résultats pour la liste RN lors des européennes à Attainville ? Au niveau local comme dans le reste du pays, le résultat de la liste menée par Jordan Bardella lors de ces élections européennes sera très scruté. Alors qu'on annonce une dizaine de points de plus pour le RN au niveau national, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Attainville semble néanmoins dans une physionomie différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas gagné de part de voix dans la localité.

15:02 - Les électeurs d'Attainville plutôt favorables à Marine Le Pen en 2022 Elections les plus proches, les élections législatives 2022 avaient offert un excellent résultat pour le Rassemblement national à Attainville. Le parti s'était placé en tête dans la cité avec 27,03% au premier tour, mais sera battu en revanche au 2e par le binôme Ensemble ! Sur l'unique circonscription du secteur. Il a même réalisé un meilleur chiffre aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen en personne lors de l'élection présidentielle quelques mois plus tôt. Elle avait accumulé 26,59% au premier tour et 46,18% au deuxième dans la ville.

12:45 - Que retenir des européennes à Attainville en 2019 ? Qui l'avait emporté lors des européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière peut aussi sembler sensé au moment du scrutin d'aujourd'hui. A l'époque, à Attainville, la liste du Rassemblement national, déjà chapeautée par Jordan Bardella, s'était imposée, récoltant 27,82% des suffrages contre Nathalie Loiseau à 20,57% et Yannick Jadot à 13,83%. Ce qui correspond à 165 votes dans la ville.

11:45 - Attainville : démographie et socio-économie impactent les européennes Devant le bureau de vote d'Attainville, les citoyens se réunissent pour exercer leur droit. Avec une population de 1 765 habitants répartis dans 624 logements, cette ville présente une densité de 245 hab/km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 97 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 874 foyers fiscaux. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (89,74 %) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des questions de transport et d'environnement. Les citoyens, comprenant une proportion de 35,93% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette mosaïque sociale, 58,32% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 11,65 €, pèse sur une ville qui ambitionne un avenir prospère. À Attainville, les intérêts locaux se joignent aux défis européens.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Attainville ? Comment ont voté le plus souvent les citoyens de cette ville lors des dernières consultations politiques ? Cinq ans plus tôt, au moment des précédentes européennes, le taux de participation représentait 50,96% au niveau d'Attainville, contre une participation de 40,61% pour le scrutin européen de 2014. Assisterons-nous à une amélioration de la participation des citoyens français aux européennes, similaire au rebond constaté en 2019 ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19,3% à midi et seulement 43,3% à 17 heures.

09:30 - C'est l'heure de voter à Attainville : les européennes débutent Ce 9 juin 2024, lors des européennes à Attainville, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Les habitants des communes de grandes tailles votent souvent moins que dans les petites, la tendance peut-elle s'aggraver pour les européennes ? Il y a 2 ans, lors du premier tour de l'élection présidentielle, sur les 1 199 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 20,6% étaient restés chez eux. Le taux d'abstention était de 26,61% au deuxième tour. Pour rappel, à l'échelle de la France, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour.