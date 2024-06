Résultat des européennes à Moisselles : l'élection 2024 en direct

En direct

18:29 - Les performances du Rassemblement national avant les européennes à Moisselles Le résultat obtenu par la liste Bardella sera une des clés localement pour ces européennes 2024. Alors qu'on annonce une dizaine de points de plus pour le RN à l'échelle nationale, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Moisselles semble néanmoins dans une tendance différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas progressé dans les bureaux de vote sur place. Une exception à confirmer.

15:02 - Emmanuel Macron en pôle position il y a deux ans à Moisselles Moisselles avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 24,55%, Marine le Pen était distancée à la deuxième place par son rival, conforté par 25,45% des suffrages. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 45,36% contre 54,64%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité quelques jours plus tard, lors des législatives, avec 26,12% au premier tour, contre 26,56% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Au second round, c'est encore un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui va glaner le plus de suffrages, avec 57,03% sur l'unique circonscription couvrant Moisselles.

12:45 - Les européennes 2019 avaient placé en tête Jordan Bardella à Moisselles Quels étaient les résultats des européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date peut toujours sembler avisé au moment du scrutin d'aujourd'hui. C'est la liste poussée par Jordan Bardella qui s'affichait en tête des élections européennes il y a cinq ans à Moisselles, avec 27,25% des voix exprimées, soit 103 voix dans la ville, devant la liste emmenée par Nathalie Loiseau avec 23,28% et Yannick Jadot avec 15,08%.

11:45 - Moisselles : quand les données démographiques façonnent les urnes Quel portrait faire de Moisselles, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Dotée de 560 logements pour 1 254 habitants, la densité de la ville est de 975 hab/km². L'existence de 138 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans le village, 36 % des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 3,16 % de plus de 75 ans, ce qui peut agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Les habitants, dont 25,69% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, près de 37,29% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1202,65 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Moisselles incarne la vitalité et l'authenticité d'une Europe en mouvement.

10:30 - Moisselles : la mobilisation des électeurs aux européennes Afin de comprendre davantage le vote des électeurs de cette localité, il est nécessaire d'observer les résultats des dernières élections. Pendant les élections européennes 2019, sur les 391 personnes en âge de voter à Moisselles, 46,88% avaient participé au vote. Le taux de participation était de 43,61% lors des européennes de 2014. Avec une participation qui baisse continuellement lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Sur l'ensemble du territoire, le premier tour des régionales 2021 a connu le taux de participation le plus faible jamais enregistré, atteignant 33%. À Moisselles, 67,68% des habitants avaient voté.

09:30 - Taux d'abstention aux élections : le cas de Moisselles Ce 9 juin 2024, lors des européennes à Moisselles, qu'en sera-t-il de la participation ? Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 52,97% au premier tour. Au second tour, 50,29% des citoyens se sont déplacés. En avril 2022, lors du premier tour de la présidentielle, parmi les 852 personnes en âge de voter au sein de la commune, 79,93% étaient allées voter, à comparer avec une participation de 77,82% au second tour, ce qui représentait 663 personnes. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur en avril 2022. Elle représentait 25,48% à 12 h et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour.