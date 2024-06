En direct

19:09 - Les électeurs de la gauche unie en question Outre le résultat du RN, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste emmenée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires sembleraient à quasi-égalité à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes d'opinion. Mais Nathalie Loiseau, qui représentait la liste LaRem lors des dernières européennes, avait glané 23,36% à Ézanville, contre 6,09% pour la liste de gauche à l'époque. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nupes, qui fait déjà partie du passé. Au cours du premier tour des législatives, en 2022 à Ézanville, le binôme Nupes avait en effet glané 29,88% des votes dans la commune. Une percée à comparer avec les 35% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

17:08 - Sur quel candidat vont converger les voix de droite à Ézanville ? Les enquêtes d'opinion imaginent une liste Jordan Bardella entre 30 et 33% des suffrages dans le pays ce 9 juin, soit 10 points au-dessus de son score des précédentes élections européennes. Selon un calcul simpliste, cette tendance devrait l'approcher de 28% à Ézanville, soit dix points de plus également que ses 18,02% à l'échelle locale. Mais une commune vote différemment de la France et on remarque que le RN n'a visiblement enregistré ici que 1 point de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. De quoi tempérer un peu les ardeurs frontistes.

15:02 - Les dernières tendances à Ézanville Les électeurs d'Ézanville avaient offert à Marine Le Pen 19,13% lors du premier tour de l'élection présidentielle en 2022. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron avaient dépassé la candidate de l'extrême droite avec respectivement 28,86% et 26,22% des votes. Le second tour ne sera pas non plus victorieux pour elle, Emmanuel Macron finissant à 63,27% contre 36,73% pour Le Pen. Au premier tour des législatives, Ézanville, couverte par une seule circonscription, verra le binôme estampillé Nouvelle union populaire écologique et sociale l'emporter avec 29,88%, alors que le RN sera derrière à 16,01%. Ézanville se tournera d'ailleurs encore vers un binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale au second tour, finalement vainqueur localement avec 53,53%.

12:45 - Il y a cinq ans, Nathalie Loiseau en première position lors des élections européennes Le résultat de ce soir va-t-il répéter le choix des électeurs de 2019 ? Nathalie Loiseau s'imposait à Ézanville lors des élections européennes il y a cinq ans, avec 23,36%. La liste réleguait le RN de Jordan Bardella au second plan avec 18,02% des suffrages.

11:45 - Le poids démographique et économique d'Ézanville aux élections européennes A quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes, Ézanville émerge comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 9 573 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Avec 606 entreprises, Ézanville se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 38 % des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 6,51 % de plus de 75 ans, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques en matière d'instruction et de soins de santé. La présence de 971 résidents étrangers participe à son multiculturalisme. Parmi cette mosaïque sociale, près de 33,89% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 185,51 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. À Ézanville, où la jeunesse représente 38% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir en communion.

10:30 - Retour sur la participation lors des européennes à Ézanville Près d'un électeur français sur deux ne s'est pas déplacé pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle cette année ? Les chiffres nationaux de 2019 étaient les suivants : le pourcentage de participation aux élections européennes atteignait 50,1%, en amélioration par rapport à 2014. Au fil des dernières années, les 9 633 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. Cinq ans auparavant, au moment des précédentes élections européennes, le taux de participation atteignait 50,39% des inscrits sur les listes électorales d'Ézanville, à comparer avec une participation de 39,5% en 2014.

09:30 - C'est parti pour les européennes européennes à Ézanville À Ézanville, le niveau de participation sera à n'en pas douter l'un des critères décisifs de ce scrutin européen. Pour rappel, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 46,14% au premier tour et seulement 44,61% au second tour. Lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, parmi les 6 107 personnes en âge de voter au sein de la commune, 69,29% s'étaient rendues aux urnes. Le taux de participation était de 74,5% au premier tour, ce qui représentait 4 550 personnes. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur en avril 2022. Elle atteignait 25,48% à 12 h et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour.