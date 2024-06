Résultat des européennes à Attignat : l'élection 2024 en direct

En direct

17:01 - Pourquoi le RN dispose d'un avantage à Attignat ? La communauté des électeurs d'Attignat avait plébiscité Marine Le Pen à l'issue du scrutin présidentiel 2022. La cheffe de file du RN finissait avec 29,64% au premier round. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 46,04% contre 53,96%. Au moment de donner ou non des députés au président élu, le parti ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la ville, récoltant 23,64% des voix sur place, contre 26,53% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent avec 67,36%.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella en première position lors des élections européennes Qui s'était imposé à l'issue des européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire apparait encore une fois comme évident au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Si on se penche sur le détail, 264 habitants d'Attignat passés par les urnes s'étaient tournés vers le Rassemblement national il y a cinq ans, aux européennes. La liste, déjà emmenée par Jordan Bardella, attirait ainsi 25,36% des voix contre Nathalie Loiseau à 22% et Yannick Jadot à 11,53%.

11:45 - Comment la composition démographique d'Attignat façonne les résultats électoraux ? Comment les électeurs d'Attignat peuvent-ils impacter le résultat des élections européennes ? Avec une densité de population de 178 hab/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 6,82%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (11,34%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 1 173 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (9,94%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (0,66%) indiquent les défis économiques et sociaux auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'instruction à Attignat mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 18,57% des résidents titulaires du seul bac. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.

10:30 - Attignat : retour sur la participation aux dernières européennes Y aura-t-il une augmentation de l'abstention aux élections européennes, à l'image du record de 59,4% enregistré en 2009 ? Au niveau national, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% à midi et seulement 43,3% à 17 heures. Au cours des dernières années, les 3 403 habitants de cette commune ont révélé leurs préférences de vote. Durant les européennes de 2019, parmi les 1 088 inscrits sur les listes électorales à Attignat, 54,44% avaient déserté les urnes, contre une abstention de 62,16% en 2014.

09:30 - C'est le moment de voter à Attignat pour les élections européennes À Attignat, le taux de participation sera sans aucun doute l'un des critères essentiels du scrutin européen 2024. La situation géopolitique actuelle ainsi que ses répercussions en matière économique et énergétique pourraient en effet renforcer l'engagement civique des électeurs d'Attignat . En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, 19,35% des électeurs habilités dans la commune avaient boudé les urnes. L'abstention était de 19,8% au second tour. En proportion, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 52,2% au premier tour. Au second tour, 53,03% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote.