19:11 - Quel score pour Glucksmann à gauche à l'issue de ces européennes ? La répartition des voix de gauche est aussi à prendre en compte lors de ces européennes, puisqu'on ne connaît pas le parti pris des électeurs de la Nupes, qui n'existe plus dans le paysage politique. Au cours du premier tour des élections législatives, la candidature Nupes avait attiré 19,14% des voix dans la localité. Une poussée à mettre en perspective avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, ce dernier s'était élevé à 5,3% à Viriat, contre 24,27% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Les performances du Rassemblement national avant les européennes à Viriat Le score de la liste RN portée par Jordan Bardella sera un enseignement majeur pour cette élection des députés européens au niveau local. Si à l'échelle nationale, les instituts de sondage chiffrent une progression du RN à près de dix points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son score des précédentes européennes (ce qui propulserait virtuellement Bardella à 33% dans la commune), il faut réaliser pourtant que le mouvement n'a pour l'instant grappillé que 1 point de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La dynamique pourrait donc être moins forte localement.

15:02 - Emmanuel Macron en première position à la présidentielle à Viriat Viriat avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 24,34%, Marine le Pen était reléguée en deuxième position par son rival, porté par 32,27% des votes. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 41,07% contre 58,93%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections législatives, avec 19,79% au premier tour, contre 32,27% pour le binôme Les Républicains. Il n'était toujours pas au sommet dans la ville au second tour, laissant également le binôme Les Républicains gagner le scrutin.

12:45 - En 2019, un scrutin déjà tranchant Qui s'était imposé lors des européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date peut encore une fois sembler indispensable au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Viriat lors des précédentes élections des eurodéputés, avec 24,27% des voix. La liste doublait celle de Jordan Bardella avec 23,17% dans la ville. François-Xavier Bellamy terminait troisième, avec 13,9%.

11:45 - Les données démographiques de Viriat révèlent les tendances électorales Les données démographiques et socio-économiques de Viriat montrent des tendances évidentes qui pourraient impacter les résultats des élections européennes. Avec 45,9% de population active et une densité de population de 139 hab/km², peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le taux de chômage à 9,01% pourrait avoir un effet sur les inquiétudes des électeurs quant aux mesures européennes sur le travail. Un revenu moyen par foyer fiscal de 32 285 euros/an montre l'importance des questions sur la répartition des richesses dans les interrogations des 2 349 votants. Enfin, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (10,06%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (0,78%) font ressortir les enjeux de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'instruction à Viriat mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 25,2% des habitants sans diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.

10:30 - Elections européennes à Viriat : état des lieuxde la participation L'étude des résultats des scrutins européens antérieurs est l'occasion de se faire une idée du vote des citoyens de cette agglomération. Pendant les dernières européennes, sur les 2 366 inscrits sur les listes électorales à Viriat, 49,02% étaient restés chez eux. L'abstention était de 59,49% pour le scrutin européen de 2014. Avec une abstention qui grimpe continuellement lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Les chiffres de l'Hexagone en 2019 étaient les suivants : le pourcentage d'abstention aux européennes atteignait 49,9%.

09:30 - Abstention à Viriat : quelles perspectives pour les européennes ? À Viriat, la participation constituera incontestablement l'une des grandes inconnues des élections européennes 2024. Les habitants des grandes et moyennes communes votent souvent moins que dans les petites, la tendance peut-elle s'aggraver pour les européennes ? En avril 2022, lors du premier tour de l'élection présidentielle, 20,22% des électeurs inscrits dans la commune avaient boudé les urnes. L'abstention était de 21,51% au second tour. Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 51,4% au premier tour. Au deuxième tour, 52,14% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel taux atteindra l'abstention à Viriat cette année ?