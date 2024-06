En direct

19:06 - À Aubagne, quel candidat vont adopter les électeurs de la Nupes ? L'union de la gauche aux législatives étant déjà morte, à quel parti vont s'attacher ses électeurs pour ces élections européennes ? A l'occasion du premier round des législatives, la candidature Nupes avait donc terminé sur la première marche avec 25,66% des bulletins dans la localité. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, ce dernier s'était élevé à 3,7% à Aubagne, contre 16,31% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Reste à savoir sur quelle base part Valérie Hayer à Aubagne : les 16,31% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 20,34% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 17,34% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national avant les européennes à Aubagne ? Le résultat des élections européennes 2024 au niveau local sera scruté à travers le prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste du pays. Alors qu'on annonce une dizaine de points supplémentaires pour le RN au niveau de la France, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Aubagne semble néanmoins dans une tendance plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas progressé dans les bureaux de vote sur place. Confirmation à venir ce 9 juin au soir ?

15:02 - Avantage Rassemblement à Aubagne ? L'élection à la présidence de la République avait servi un beau plébiscite à Marine Le Pen en 2022 dans la ville. Elle finissait à 28,72% au 1er tour contre 24,07% pour Jean-Luc Mélenchon et 20,34% pour Emmanuel Macron sur le podium. Nouvelle déflagration au second tour contre Emmanuel Macron avec 52,51% contre 47,49%. Un mois plus tard, le parti n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la commune, cumulant 24,4% des suffrages sur place, contre 25,66% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Il rattrapait son retard en revanche au second tour, avec 54,13%, contre 45,87% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale.

12:45 - Les élections européennes 2019 s'étaient montrées favorables à Jordan Bardella à Aubagne Quel résulat s'était imposé lors des européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire semble encore indispensable au moment d'observer le scrutin de ce dimanche. 30,83% des votes s'étaient tournés vers le parti lepéniste de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux élections européennes, face à Nathalie Loiseau à 16,31% et Yannick Jadot à 12,27%. Le RN s'était arrogé le scrutin avec pas moins de 4561 votants d'Aubagne.

11:45 - Aubagne : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Dans le cadre de la campagne électorale européenne, Aubagne est perçue comme une commune dynamique et active. Avec ses 47 342 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. L'existence de 5 755 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (25,1 %) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Aubagne accueille une communauté diversifiée, avec ses 2 680 résidents étrangers, soit 5,68% de sa population, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Dans cette mosaïque sociale, près de 36,83% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 2896,87 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Aubagne, les spécificités locales rejoignent celles du continent européen.

10:30 - Aubagne : la mobilisation des électeurs aux élections européennes Comment ont voté le plus souvent les électeurs de cette agglomération lors des derniers scrutins européens ? Durant les dernières européennes, le pourcentage d'abstention atteignait 53,41% des inscrits sur les listes électorales d'Aubagne. Le taux d'abstention était de 59,63% en 2014. L'abstention des Français aux élections européennes connaîtra-t-elle une progression, comme ce fut le cas en 2009 avec un record à 59% ? A l'échelle de la France entière, le plus haut taux d'abstention a été observé durant le premier tour des élections régionales 2021. Il atteignait 67%. À Aubagne, 68,8% des habitants n'avaient pas voté.

09:30 - Election à Aubagne : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes À Aubagne, l'un des facteurs importants de ces élections européennes 2024 sera indiscutablement le niveau d'abstention. La guerre russo-ukrainienne ainsi que ses conséquences en matière énergétique et économique seraient en mesure de modifier les décisions que prendront les citoyens d'Aubagne. Pour le second tour de l'élection présidentielle, 70,38% des personnes habilitées à participer à une élection dans la ville avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 72,34% au premier tour, ce qui représentait 24 234 personnes. En proportion, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 44,17% au premier tour et seulement 43,44% au deuxième tour.