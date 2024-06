En direct

19:12 - Renaissance et Parti socialiste à égalité aussi à la Penne-sur-Huveaune pour ces élections européennes ? L'autre source de doute qui enveloppe ces européennes 2024 sera celle du poids de la gauche après la rupture de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés. Au cours du premier tour des dernières législatives, la candidature Nupes avait obtenu 23,89% des voix dans la localité. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? En 2019, Glucksmann avait glané 4,85% à la Penne-sur-Huveaune, contre 14,1% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Une réponse manque enfin : celle de la base dont peut disposer Valérie Hayer dans la localité : 14,1% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 20,39% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 16,72% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Quel verdict pour la liste RN à la Penne-sur-Huveaune ? On note que La Penne-sur-Huveaune fait partie des quelques villes où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 34,18% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 32,02% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui contraste avec ce que prédisent les sondages aujourd'hui à l'échelle nationale, avec près d'une dizaine de points de plus pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les tendances clés de 2022 pour les européennes Se retourner sur le plus récent verdict des urnes fait sens au moment des européennes. Dernières élections en date, les élections législatives 2022 avaient donné lieu à un joli résultat pour le RN à la Penne-sur-Huveaune. Le parti frontiste s'était élevé en tête dans la commune avec 28,14% au 1er round et surtout 54,47% au second, le propulsant au plus haut niveau du paysage local sur l'unique circonscription du lieu. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 32,02% au premier tour de la présidentielle. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 22,18% et Emmanuel Macron troisième avec 20,39%. Marine Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la ville avec 56,69%, devant Emmanuel Macron à 43,31%.

12:45 - En 2019, une tendance très tranchée Revenir cinq ans en arrière semble encore indispensable au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? A l'époque, à la Penne-sur-Huveaune, la liste du Rassemblement national, déjà chapeautée par Jordan Bardella, l'avait emporté, cumulant 34,18% des suffrages face à Nathalie Loiseau à 14,1% et Yannick Jadot à 12,22%. Ce qui correspond à 783 bulletins dans la ville.

11:45 - Les données démographiques de la Penne-sur-Huveaune révèlent les tendances électorales A mi-chemin des élections européennes, La Penne-sur-Huveaune regorge de diversité et d'activités. Avec ses 6 569 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. L'existence de 736 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans la ville, 17,24 % des résidents sont des enfants, et 26,28 % de plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. La population étrangère de 215 personnes (3,30%) apporte une richesse culturelle inestimable. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 9,15%, la commune dévoile un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2389,14 € par mois. Pour résumer, La Penne-sur-Huveaune incarne les défis et les aspirations de l'Europe contemporaine.

10:30 - La Penne-sur-Huveaune : la mobilisation des citoyens aux européennes Près de la moitié des citoyens français ne se sont pas déplacés pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle cette année ? Au niveau national, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle représentait 19% à midi et seulement 43% à 17 heures. L'analyse des dernières élections est l'occasion de cerner plus précisément le vote des habitants de cette agglomération. Cinq ans plus tôt, lors des précédentes européennes, le taux d'abstention s'élevait à 52,06% au sein de la Penne-sur-Huveaune (Bouches-du-Rhône), contre une abstention de 62,15% pour le scrutin européen de 2014.

09:30 - Taux d'abstention aux élections : le cas de la Penne-sur-Huveaune Le taux d'abstention sera indéniablement l'un des facteurs importants de ce scrutin européen 2024 à la Penne-sur-Huveaune. Il y a 2 ans, lors du premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 74,32% des électeurs de la ville. Le taux de participation était de 72,92% au second tour, soit 3 667 personnes. En comparaison, dans la ville, la participation aux législatives 2022 représentait 42,45% au premier tour et seulement 43,83% au second tour. Qu'en sera-t-il de la participation à la Penne-sur-Huveaune pour les élections européennes ? Les populations des communes de grandes tailles votent souvent moins que dans les petites, la tendance peut-elle s'aggraver pour les européennes ?