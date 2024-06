En direct

19:12 - À Roquefort-la-Bédoule, qui vont choisir les supporters de la Nupes ? Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par les socialistes, avait atteint 4,73% à Roquefort-la-Bédoule, contre 19,24% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Les temps ont changé ce dimanche soir selon les enquêtes d'intentions de vote. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nupes, qui a fait long feu. La manne semble importante. Lors du premier tour des législatives, en 2022 à Roquefort-la-Bédoule, le binôme Nupes avait en effet glané 21,83% des votes dans la localité. Un score à affiner avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (17,8% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,19% pour Yannick Jadot, 2,67% pour Fabien Roussel et 1,22% pour Anne Hidalgo). Quant à la liste de Valérie Hayer, impossible de définir sa véritable base à Roquefort-la-Bédoule, entre les 19,24% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 23,1% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 20,08% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Que vont choisir les votants de Roquefort-la-Bédoule ? À Roquefort-la-Bédoule, on note que le RN n'a pas gagné en parts de voix entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 29,34% au terme du vote européen et Marine Le Pen 28,63% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance tranche avec ce que prévoient les sondages récents au niveau de la France, avec près d'une dizaine de points de plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Les votants de Roquefort-la-Bédoule penchaient pour Marine Le Pen à la présidentielle Dernières élections en date, les législatives avaient abouti à un beau résultat pour le Rassemblement national à Roquefort-la-Bédoule. Le parti s'était placé en tête dans la cité avec 22,69% au premier tour et surtout 59,91% au second, lui promettant la meilleure place à l'échelle municipale (Roquefort-la-Bédoule n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 28,63% au premier tour de l'élection à la présidence de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 23,1% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 17,8%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 50,97%, devant Emmanuel Macron à 49,03%.

12:45 - En 2019, une élection déjà tranchante Revenir cinq ans en arrière semble toujours évident au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce 9 juin. Quel verdict s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? Si on rentre dans le détail, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, s'était imposée aux élections du Parlement européen il y a cinq ans. Le bulletin glanait 29,34% des suffrages, soit 645 voix, contre Nathalie Loiseau à 19,24% et Yannick Jadot à 13,83%.

11:45 - Roquefort-la-Bédoule : démographie, élections et perspectives d'avenir Les facteurs démographiques et socio-économiques de Roquefort-la-Bédoule mettent en évidence des tendances claires qui pourraient avoir des répercussions sur le résultat des élections européennes. Le taux de chômage à 7,54% pourrait avoir un effet sur les inquiétudes des habitants quant aux directives européennes sur l'emploi. Avec 43,97% de population active et une densité de population de 177 hab par km², ces chiffres pourraient présager un engagement électoral plus fort. Le taux important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 28,08%, est révélateur d'une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Le nombre de familles monoparentales (13,33%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement social, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,57%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Roquefort-la-Bédoule mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 24,49% des habitants sans diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

10:30 - Taux d'abstention lors des européennes à Roquefort-la-Bédoule : quels enseignements ? L'analyse des précédents rendez-vous électoraux permet de comprendre le vote des citoyens de cette agglomération. Cinq ans auparavant, lors des précédentes élections européennes, 50,99% des personnes habilitées à participer à une élection à Roquefort-la-Bédoule avaient pris part au scrutin. La participation était de 44,99% en 2014. Le résultat des européennes 2024 est aussi attendu que le taux d'abstention qui est souvent trop haut durant de ce type de scrutin. Voici les chiffres de 2019 au niveau de l'Hexagone : le taux de participation aux élections européennes représentait 50,1%.

09:30 - C'est l'heure de voter à Roquefort-la-Bédoule : les européennes débutent L'un des facteurs décisifs de ce scrutin européen sera sans aucun doute le taux de participation à Roquefort-la-Bédoule. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, sur les 4 679 personnes en âge de voter au sein de la ville, 78,48% étaient allées voter, à comparer avec un taux de participation de 78,71% au deuxième tour, c'est-à-dire 3 685 personnes. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central en avril 2022. Elle atteignait 25,48% à 12 h et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. L'inflation qui plombe le budget des foyers français est de nature à ramener les habitants de Roquefort-la-Bédoule vers les urnes.