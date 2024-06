En direct

19:07 - Un duel Hayer-Glucksmann aussi à Auch pour ces européennes 2024 ? La Nouvelle union populaire et sociale étant déjà morte, que décideront ses électeurs pour ces élections européennes ? Le total n'est pas négligeable : lors du premier tour des législatives, en 2022 à Auch, le binôme Nupes avait en effet enregistré 32,22% des votes dans la commune. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann s'était arrogé 13,23% à Auch, contre 23,78% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut à l'issue du scrutin d'aujourd'hui...

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres à Auch avant les européennes Le nombre de bulletins en faveur du RN sera très commenté pour ces élections du Parlement européen 2024, au niveau local. Si on compare le résultat de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on observe une progression de 1 point à Auch. Mais la marche pourrait se trouver encore plus élevée aux européennes 2024, les instituts de sondages offrant plutôt aux candidats RN une explosion de près de 10 points par rapport à la dernière élection européenne. De quoi prévoir environ 30% dans la ville cette fois ?

15:02 - Situation favorable à Renaissance à Auch ? Dans la commune d'Auch, Marine Le Pen n'avait pas vraiment la cote lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat en 2022. Avec un maigre 16,04%, la fille de Jean-Marie Le Pen était défaite par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 27,45% et 25,59% des suffrages. C'est finalement le président sortant qui l'emportera avec 67,43% contre 32,57% pour Le Pen au deuxième round dans la localité. Au premier tour des législatives, Auch, couverte par une seule circonscription, verra le binôme Ensemble ! S'imposer avec 33,23%, alors que le RN sera derrière à 13,71%. Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore un binôme Nupes finalement vainqueur localement.

12:45 - Nathalie Loiseau au sommet en 2019 à Auch Revenir cinq ans en arrière apparait encore comme logique au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Le Rassemblement national n'avait pas marqué les mémoires à l'époque, la liste Bardella atteignant 15,74% aux européennes. C'est la liste de Nathalie Loiseau qui avait remporté l'élection avec 23,78%.

11:45 - Le poids démographique et économique d'Auch aux européennes A la mi-journée des européennes, Auch émerge comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 23 041 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. L'existence de 2 023 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (29,32 %) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Avec 1 750 résidents étrangers, Auch se classe comme un exemple de son ouverture au monde. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 14,65%, la ville dévoile un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2013,73 €/mois. À Auch, les enjeux locaux, tels que le chômage, l'instruction et l'intégration, se joignent aux objectifs européens.

10:30 - Participation aux dernières élections européennes à Auch : un aperçu détaillé Au cours des dernières années, les 24 115 habitants de cette agglomération ont révélé leurs préférences de vote. Cinq ans auparavant, à l'occasion des précédentes élections européennes, 46,4% des inscrits sur les listes électorales d'Auch (Gers) avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec une abstention de 55,75% pour les élections européennes de 2014. Avec une participation qui ne cesse de baisser depuis des années lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19% à 12h et seulement 43% à 17h.

09:30 - Quelles prévisions pour la participation aux élections européennes à Auch ? L'un des critères forts de ce scrutin européen sera immanquablement le niveau de participation à Auch. Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 48,92% au premier tour et seulement 50,52% au deuxième tour. Quel taux atteindra l'abstention à Auch cette année ? Il y a deux ans, lors du second tour de la dernière présidentielle, sur les 14 392 personnes en âge de voter au sein de la commune, 28,03% étaient restées chez elles. L'abstention était de 24,6% au premier tour. En proportion, au niveau de la France, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.