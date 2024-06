Résultat des européennes à Pavie : l'élection 2024 en direct

11:45 - Pavie : quand les données démographiques façonnent les urnes

Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Pavie révèlent des tendances évidentes susceptibles d'influencer le résultat des élections européennes. Dans la ville, 28% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 9,95% de 75 ans et plus. La répartition démographique peut agir sur les orientations des mesures européennes en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (14,51%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 1 178 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (12,74%) met en lumière la nécessité d'un suivi social, et le taux de salariés en CDD (6,74%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Pavie mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 22,86% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.