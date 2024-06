Résultat des européennes à Longèves : l'élection 2024 en direct

En direct

18:28 - Rassemblement national : quel résultat à Longèves à l'issue des européennes ? Le résultat en faveur de la liste Bardella va être le déterminant à l'échelle locale pour cette élection. En sautant les législatives, la progression du RN est déjà puissante à Longèves entre Jordan Bardella en 2019 (19,85%) et Marine Le Pen en 2022 (24,97% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 5 points. Mais l'acsension devrait être plus importante encore aux européennes 2024, les sondeurs offrant plutôt à la liste de Jordan Bardella une progression de dix points par rapport à la précédente élection des eurodéputés ou au premier tour de la présidentielle dans l'ensemble du pays, soit dix points de plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver tout proche des 30% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'à l'échelle nationale.

15:02 - Les tendances de 2022 à retenir pour les européennes C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Longèves lors du premier tour de la présidentielle, avec 33,9%, arrivant devant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 24,97%. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 40,1% contre 59,9%. Le RN ratait aussi la première marche à Longèves quelques jours plus tard, lors des élections des députés, avec 16,64% au premier tour, contre 43,48% pour le binôme La République en Marche. Le second tour sera à l'avenant, voyant encore le binôme Ensemble ! L'emporter.

12:45 - 26,47% pour Nathalie Loiseau il y a cinq ans à Longèves Revenir cinq ans en arrière semble encore une fois indispensable au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. Quel verdict s'était imposé lors des européennes en 2019 ? Lors des élections du Parlement européen à l'époque, la liste de Jordan Bardella avait réuni 19,85% des voix et n'était que deuxième. C'est Nathalie Loiseau qui terminait en première position avec 26,47%.

11:45 - Longèves : démographie, élections et perspectives d'avenir Quel portrait faire de Longèves, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Dotée de 593 logements pour 1 350 habitants, la densité de la ville est de 112 hab/km². Ses 53 entreprises témoignent d'une économie florissante. Dans le bourg, 18,67 % de la population est âgée de 14 ans et moins, et 7,35 % sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'éducation et de santé. Les électeurs, dont 44,25% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette mosaïque sociale, près de 50,57% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 86,14 € pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. Chaque vote comptabilisé aujourd'hui à Longèves contribue à préparer l'avenir européen.

10:30 - À Longèves, quelle abstention aux précédentes européennes ? Choisir les futurs députés européens n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Les chiffres du pays en 2019 étaient les suivants : l'abstention aux européennes représentait 49,88%, en amélioration par rapport à 2014. Comment ont voté le plus souvent les habitants de cette ville lors des élections précédentes ? A l'occasion des européennes de 2019, parmi les 597 inscrits sur les listes électorales à Longèves, 35,53% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec une abstention de 48,39% il y a 10 ans.

09:30 - Election à Longèves : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes Le taux de participation constituera sans aucun doute un critère important de ce scrutin européen à Longèves. Pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, parmi les 998 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 86,86% s'étaient rendus dans l'isoloir. La participation était de 85,57% au premier tour, ce qui représentait 854 personnes. Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au deuxième tour. L'inflation serait par exemple susceptible de renforcer l'engagement civique des électeurs de Longèves (85200).