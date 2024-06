En direct

19:09 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. À Auchel, qui va raffler les voix de la Nupes ? Après le résultat du RN, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle des socialistes emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux pourraient arriver dans un mouchoir de poche dans la soirée, selon les enquêtes d'opinion. Mais on se souvient que Nathalie Loiseau, qui représentait la liste macroniste il y a cinq ans aux européennes, avait atteint 10,15% à Auchel, contre 3,55% pour la liste de gauche à l'époque. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nupes, qui a été dissoute malgré sa poussée lors des dernières élections législatives. Au cours du premier tour des législatives, en 2022 à Auchel, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 17,05% des votes dans la localité. Un score à compléter avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part optera pour la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est courageux. Le verdict dépendra évidemment cette fois des scores de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint et enfin du PCF Léon Deffontaine. Quant à la liste Hayer, impossible de définir sa véritable base à Auchel, entre les 10,15% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 16,69% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 19,32% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres avant les européennes à Auchel A l'échelle locale, le résultat du Rassemblement national aux européennes 2024 sera très instructif. Si on met face à face le score de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on peut constater une progression de 2 points à Auchel. Mais celle-ci pourrait se trouver encore plus élevée aux européennes 2024, les instituts donnant plutôt à la formation une explosion de près de 10 points par rapport à la précédente élection des eurodéputés ou de la présidentielle. Assez pour s'attendre à plus de 60% dans la ville cette fois ?

15:02 - Des indicateurs précieux en 2022 pour le scrutin Elections les plus proches, les législatives avaient donné lieu à un très gros score pour le RN à Auchel. Ce dernier avait fini en tête dans la cité avec 42,35% au 1er round. Il gagnait ensuite avec 61,18% au deuxième, lui promettant le plus haut niveau du paysage municipal sur la circonscription de la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 51,65% au 1er tour de la présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 16,69% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 15,53%. Marine Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la commune avec 71,39%, devant Emmanuel Macron à 28,61%.

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella lors des dernières européennes à Auchel Se retourner sur le dernier test apparait de nouveau comme pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? 49,49% des voix avaient cheminé vers la liste Rassemblement national de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux élections européennes, contre Nathalie Loiseau à 10,15% et Manon Aubry à 8,66%. Le mouvement eurosceptique rassemblait ainsi 1560 habitants d'Auchel passés par les isoloirs.

11:45 - Auchel : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Les facteurs démographiques et socio-économiques d'Auchel révèlent des tendances claires susceptibles d'influer sur les résultats des élections européennes. Avec une densité de population de 1762 habitants par km² et un pourcentage de chômeurs de 24,75%, les problématiques relatives au chômage et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Un salaire moyen mensuel net de 1957,35 €/mois peut être révélateur de situations de précarité financière pour certains foyers. De surcroît, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (22,37%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (6,86%) font ressortir les défis de solidarité et d'intégration sociale qui préoccupent les habitants. Les données sur l'instruction à Auchel mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 43,87% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut avoir un impact sur le taux de participation dans la ville.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation attendus ce midi : quelle situation à Auchel ? Près d'un électeur français sur deux ne s'est pas rendu dans un bureau de vote pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2024 ? Sur l'ensemble du territoire, le pic d'abstention a été constaté à l'occasion du premier tour des élections régionales 2021. Il s'élevait à 67%. À Auchel, 75,63% des habitants ne s'étaient pas déplacés. L'observation des consultations démocratiques antérieures est l'occasion de comprendre le vote des habitants de cette commune. Cinq années plus tôt, durant les précédentes européennes, parmi les 3 338 inscrits sur les listes électorales à Auchel, 55,71% étaient restés chez eux, contre un taux d'abstention de 67,85% pour le scrutin européen de 2014.

09:30 - Quelles prévisions pour la participation aux élections européennes à Auchel ? Le niveau d'abstention sera à n'en pas douter un critère décisif du scrutin européen 2024 à Auchel. Pour rappel, dans la commune, la participation aux législatives 2022 représentait 36,76% au premier tour. Au second tour, 33,92% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il pour les élections européennes à Auchel ? Au premier tour de la présidentielle, 63,21% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient pris part au vote, à comparer avec une participation de 64,48% au second tour, soit 4 807 personnes. Pour mémoire, à l'échelle nationale, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 74% au premier tour et seulement 72% au deuxième tour, moins qu'en 2017.