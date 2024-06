En direct

19:23 - À Augny, qui va faire main basse les 15,03% de la Nupes ? La répartition des voix de gauche est aussi à prendre en compte lors de ces élections européennes, puisqu'on attend le parti pris des électeurs de la Nupes, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. A l'occasion du premier tour des dernières législatives, la candidature Nupes avait glané 15,03% des suffrages dans la commune. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, ce dernier s'était élevé à 5,98% à Augny, contre 25,23% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer à l'issue du scrutin du jour...

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Augny avant les européennes ? Le résultat des élections européennes 2024 au niveau local sera scruté à travers le prisme de la dynamique lepéniste, comme au niveau national. Si on met face à face le résultat de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on trouve une progression de 3 points à Augny. Mais celle-ci devrait être encore plus haute aux européennes 2024, les sondages annonçant plutôt au mouvement une évolution de près de 10 points en comparaison de la dernière élection européenne. De quoi anticiper 35% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les derniers chiffres à Augny C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Augny lors du premier tour de la présidentielle, avec 30,56%, devant Marine Le Pen. La candidate obtenait 28,04%. Et elle échouait aussi au second tour avec 46,04% contre 53,96%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections des députés, avec 24,7% au premier tour, contre 34,36% pour le binôme La République en Marche. Au second tour, c'est encore un binôme Ensemble ! Qui glanera le plus de voix, avec 62,38% sur la seule circonscription couvrant Augny.

12:45 - En 2019, des élections européennes très instructives Le résultat de ce dimanche soir va-t-il concorder avec le choix des électeurs de 2019 ? Dans le détail, la liste du Rassemblement national, déjà emmenée par Jordan Bardella, s'était arrogée les élections européennes il y a cinq ans. Le bulletin cumulait 25,63% des voix, face à Nathalie Loiseau à 25,23% et Yannick Jadot à 11,69%.

11:45 - Augny : démographie et socio-économie impactent les européennes Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections européennes à Augny comme dans toute la France. Avec ses 2 136 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 285 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 129 foyers fiscaux. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (86,83 %) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Avec 156 résidents étrangers et un taux de population immigrée de 8,94%, Augny se classe comme un exemple de pluriculturalisme. Malgré un pourcentage de chômeurs de 7,05%, la commune dévoile un revenu moyen par foyer fiscal de 35 409 euros par an, illustrant un certain niveau de prospérité. Ainsi, Augny incarne les défis et les aspirations de l'Europe contemporaine.

10:30 - Augny : la mobilisation des électeurs aux élections européennes L'observation des dernières élections est l'occasion de cerner plus précisément le vote des habitants de cette localité. En 2019, durant les élections européennes, 49,39% des inscrits sur les listes électorales d'Augny (Moselle) avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 55,92% en 2014. Avec une participation qui ne cesse de baisser lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Au niveau national, le record d'abstention a été observé pendant le premier tour des élections régionales 2021. Il s'élevait à 66,7%. À Augny, 67,03% des électeurs n'avaient pas fait l'effort de se déplacer.

09:30 - Les européennes commencent à Augny : la participation en question Le taux d'abstention sera à n'en pas douter l'un des critères essentiels de ces élections européennes 2024 à Augny. En avril 2022, lors du second tour de la dernière présidentielle, 80,59% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 80,78% au premier tour, ce qui représentait 1 177 personnes. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle atteignait 25,48% à midi et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. L'inflation qui pèse sur le budget des foyers français, cumulée avec les préoccupations liées au conflit armé entre israélo-palestinien, pourraient entre autres inciter les citoyens d'Augny à ne pas rester chez eux.