En direct

19:10 - À Aulnoye-Aymeries, quels reports de voix à gauche ce soir ? Une autre question qui entoure ces élections européennes 2024 est celle du choix des électeurs de gauche après l'éclatement de la Nupes. Lors du premier tour des élections des députés à Aulnoye-Aymeries, le binôme Nupes avait en effet cumulé 27,56% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Une performance à mettre en perspective avec les 33% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, ce dernier avait obtenu 2,85% à Aulnoye-Aymeries, contre 10,76% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son résultat est évidemment dépendant cette fois des résultats de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint ou encore du communiste Léon Deffontaine.

17:08 - À Aulnoye-Aymeries, une liste Bardella favorite ? Si on compare le score de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on observe une progression de 2 points à Aulnoye-Aymeries. Mais celle-ci pourrait se trouver encore plus élevée aux européennes 2024, les instituts de sondages annonçant plutôt aux lepénistes une évolution de près de 10 points en comparaison de l'élection européenne précédente. Assez pour prévoir environ 50% dans la ville cette fois ?

15:02 - Avantage Rassemblement à Aulnoye-Aymeries ? Dernières élections en date, les législatives 2022 avaient offert un très gros résultat pour le RN à Aulnoye-Aymeries. Le parti frontiste avait obtenu une place en tête dans la cité avec 34,12% au premier tour. Il s'imposait ensuite avec 50,93% au deuxième, le portant tout en haut à l'échelon local sur la circonscription du lieu. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 37,33% au 1er tour de l'élection suprême. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 21,27% et Emmanuel Macron troisième avec 17,01%. Marine Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la commune avec 61,1%, devant Emmanuel Macron à 38,9%.

12:45 - 35,44% pour Jordan Bardella lors des dernières européennes à Aulnoye-Aymeries Se retourner sur le dernier test apparait encore comme logique au moment de se préparer au résultat du le scrutin d'aujourd'hui. Qui s'était imposé lors des européennes en 2019 ? C'est la liste d'extrême droite emmenée par Jordan Bardella qui s'était imposée aux élections européennes il y a cinq ans à Aulnoye-Aymeries, avec 35,44% des votes exprimés (1031 voix) devant celle de Ian Brossat avec 15,78% elle-même suivie par Manon Aubry avec 10,79%.

11:45 - Aulnoye-Aymeries : démographie, élections et stratégies politiques Devant les 6 bureaux de vote dispersés à travers Aulnoye-Aymeries, les citoyens se rassemblent pour choisir leurs eurodéputés. Avec ses 8 756 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. La variété socio-économique se reflète dans ses 305 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 5 138 foyers fiscaux. Dans la ville, 18,24 % des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 8,8 % sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les priorités des politiques européennes en ce qui concerne l'instruction et la santé. Aulnoye-Aymeries abrite une communauté diversifiée, avec ses 228 résidents étrangers, soit 2,59% de sa population, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un salaire moyen mensuel net de 1928,58 euros par mois, la ville dévoile un taux de chômage de 24,2%, annonçant une situation économique mitigée. Chaque bulletin déposé dans les urnes ce 9 juin 2024 à Aulnoye-Aymeries s'inscrit dans l'histoire européenne.

10:30 - À Aulnoye-Aymeries, quelle participation aux élections européennes ? Les européennes mobilisent généralement moins que les autres élections. Cette année fera-t-elle exception ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% à 12 heures et seulement 43% à 17 heures. Comment ont voté le plus souvent les citoyens de cette agglomération lors des précédents rendez-vous électoraux ? En 2019, durant les élections européennes, le pourcentage d'abstention atteignait 54,49% des inscrits sur les listes électorales d'Aulnoye-Aymeries (Nord), à comparer avec un taux d'abstention de 64,58% il y a dix ans.

09:30 - Analyse de la participation aux précédentes élections à Aulnoye-Aymeries Ce 9 juin 2024, lors des élections européennes à Aulnoye-Aymeries, qu'en sera-t-il de la participation ? Il y a 2 ans, au second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 6 591 personnes en âge de voter au sein de l'agglomération, 65,86% étaient allées voter, contre un taux de participation de 66,38% au premier tour, c'est-à-dire 4 375 personnes. Pour rappel, à l'échelle nationale, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle. La perte de pouvoir d'achat et ses répercussions sur la vie des ménages seraient de nature à ramener les électeurs d'Aulnoye-Aymeries vers les urnes.