Résultat des européennes à Pont-sur-Sambre : l'élection 2024 en direct

Qu'avaient dit les européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date peut toujours sembler évident au moment d'observer le scrutin de ce 9 juin. Si on rentre dans le détail, la liste du RN, qui avait déjà comme guide un certain Jordan Bardella, l'avait emporté aux élections européennes à l'époque. Le bulletin avait convaincu 39,91% des voix, face à Nathalie Loiseau à 16,43% et Yannick Jadot à 6,92%.

11:45 - Pont-sur-Sambre : quand les données démographiques façonnent les urnes

Dans les rues de Pont-sur-Sambre, les élections sont en cours. Avec ses 2 410 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur démographique. Avec 96 entreprises, Pont-sur-Sambre offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 18,2 % de la population est âgée de 14 ans et moins, et 24,45 % de 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des directives européennes, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les citoyens, dont 23,5% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Malgré un taux de chômage de 13,13%, la commune affiche un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2128,53 € par mois. En somme, à Pont-sur-Sambre, les enjeux locaux rejoignent ceux de l'Europe.