Résultat des européennes à Auménancourt : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - À Auménancourt, quels sont les scénarios de reports du vote Nupes ? Après le résultat du Rassemblement national, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle des socialistes dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux arriveraient dans un mouchoir de poche ce dimanche soir, selon les enquêtes des instituts de sondage. Mais il faut rappeler que Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste LREM lors des européennes 2019, s'était élevée à 15,19% à Auménancourt, contre 5,25% pour la liste de gauche à l'époque. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nupes, qui a déjà explosé en vol. Au cours du premier tour des législatives à Auménancourt, le binôme Nupes avait en effet enregistré 15,14% des votes dans la commune. Un chiffre à compléter avec les 15% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Tout dépendra évidemment cette fois des suffrages accordés à la liste LFI, mais aussi de ceux des Verts ou encore du PCF. Quant à la liste Hayer, impossible de définir sa véritable base à Auménancourt, entre les 15,19% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 26,92% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 19,95% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres à Auménancourt avant les européennes Alors que les enquêtes d'opinion annoncent une dizaine de points supplémentaires pour le RN sur la France entière, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Auménancourt semble néanmoins dans une tendance plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas gagné de part de voix dans les bureaux de vote locaux. Le RN y aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Les électeurs d'Auménancourt plutôt pour Marine Le Pen il y a deux ans Dernières élections en date, les législatives avaient abouti à un bon résultat pour le RN à Auménancourt. Le parti frontiste était arrivé en tête dans la commune avec 31,97% au premier round, mais sera battu en revanche au second par le ticket Ensemble ! (Auménancourt n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 37,34% au premier tour de l'élection suprême. Emmanuel Macron était deuxième avec 26,92% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 10,42%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 53,58%, devant Emmanuel Macron à 46,42%.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient sacré Jordan Bardella à Auménancourt Quels étaient les résultats des européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date peut encore une fois sembler indispensable au moment d'attendre le résultat du scrutin de ce dimanche. Le résultat de la liste Rassemblement national, déjà dirigée par Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Auménancourt, avec 40,61%, soit 147 voix dans la ville. Le mouvement eurosceptique devançait Nathalie Loiseau à 15,19% et Yannick Jadot à 10,22%.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Auménancourt Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections européennes à Auménancourt comme partout ailleurs. Dotée de 411 logements pour 1 106 habitants, la densité de la commune est de 78 hab/km². Avec 71 entreprises, Auménancourt permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans le bourg, 39 % des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 4,67 % ont 75 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les citoyens, dont 30,61% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette diversité sociale, près de 33,23% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 359,11 € pourrait devenir un défi financier pour la commune. À Auménancourt, où la jeunesse représente 39% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir collectif et florissant.

10:30 - Auménancourt : retour sur l'abstention aux dernières européennes Avec une participation qui ne cesse de baisser lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Voici les chiffres de 2019 au niveau de la France : l'abstention aux européennes atteignait 49,88%. L'étude des consultations démocratiques précédentes permet de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette localité. Au moment des européennes 2019, le pourcentage d'abstention s'élevait à 43,8% dans la commune d'Auménancourt. Le taux d'abstention était de 54,41% en 2014.

09:30 - Analyse de la participation aux précédentes élections à Auménancourt À Auménancourt, l'un des critères clés du scrutin européen sera à n'en pas douter le niveau d'abstention. A l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, sur les 777 personnes en âge de voter dans la localité, 18,15% avaient déserté les urnes. L'abstention était de 16,09% au deuxième tour. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25,48% à midi et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. La guerre aux portes de l'Europe ainsi que ses retombées sur les tarifs du quotidien seraient de nature à renforcer l'engagement civique des citoyens d'Auménancourt .