Résultat des européennes à Bourgogne-Fresne : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - À Bourgogne-Fresne, qui va bénéficier des 15,32% de la Nupes ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés a marqué les esprits lors des dernières élections en date, les législatives, elle n'aura pas vécu plus de deux ans, ajoutant du flou au niveau du vote de gauche dans les isoloirs. A l'issue du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait attiré 15,32% des voix dans la localité. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann avait atteint 2,65% à Bourgogne-Fresne, contre 26,5% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Dernière question dans ce duel : sur quelle base peut compter Valérie Hayer dans la localité : les 26,5% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 32,75% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 26,76% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Pour le Rassemblement national, les intentions de vote de Bardella convoités à Bourgogne-Fresne Le résultat des élections européennes 2024 à l'échelle locale sera analysé selon le prisme de la dynamique RN, comme dans le reste du pays. Si au niveau national, les sondages d'opinion calculent une progression moyenne du Rassemblement national à environ dix points de plus aux européennes 2024 par rapport à son résultat des européennes 2019 (ce qui porterait théoriquement Bardella tout proche des 40% dans la commune), on note pourtant que le mouvement n'a en fait enregistré que 2 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. La dynamique devrait donc être plus discrète localement.

15:02 - Avantage Hayer à Bourgogne-Fresne ? Bourgogne-Fresne avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 27,08%, Marine le Pen était reléguée en deuxième position par son rival, crédité de 32,75% des suffrages. Et elle n'avait pas rattrapé son rival au second tour avec 42,28% contre 57,72%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 19,19% au premier tour, contre 26,76% pour le binôme Ensemble !. Au second round, c'est encore un binôme LREM qui remportera le plus de voix, avec 64,94% sur l'unique circonscription recouvrant Bourgogne-Fresne.

12:45 - Il y a cinq ans, Nathalie Loiseau au sommet lors des dernières européennes Revenir cinq ans en arrière semble aussi logique au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. Qui s'était imposé lors des européennes en 2019 ? Avec un score de 25,62%, Jordan Bardella avait été surpassé aux élections européennes il y a cinq ans par la liste emmenée par Nathalie Loiseau avec 26,5% des votes.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Bourgogne-Fresne La composition démographique et le contexte socio-économique de Bourgogne-Fresne déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections européennes. La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des segments clés dans le bourg, avec près de 31% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 5,9%. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (10,6%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 583 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. D'autres part, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (7,88%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (0,49%) indiquent les enjeux de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'instruction à Bourgogne-Fresne mettent en avant une diversité de qualifications, avec 18,04% des habitants titulaires du seul bac. Il est essentiel de garantir que les politiques européennes s'adaptent aux réalités locales.

10:30 - Retour sur la participation aux élections européennes précédentes à Bourgogne-Fresne L'étude des résultats des derniers scrutins européens permet de cerner davantage le vote des citoyens de cette ville. En 2019, pendant les européennes, sur les 607 inscrits sur les listes électorales à Bourgogne-Fresne, 61,25% avaient pris part à l'élection, à comparer avec un taux de participation de 43,29% il y a 10 ans. Choisir les futurs parlementaires européens n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? A l'échelle du pays tout entier, le record de la participation la plus basse enregistrée en France a été lors du premier tour des régionales 2021, avec un taux de 33,28%. À Bourgogne-Fresne, 61,27% des votants avaient participé.

09:30 - Abstention à Bourgogne-Fresne : que retenir des précédentes élections ? Le niveau d'abstention sera indiscutablement l'un des facteurs importants du scrutin européen à Bourgogne-Fresne. A l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 050 personnes en âge de voter au sein de la ville, 17,43% avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 15,9% au premier tour. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà scrutée en avril 2022. Elle atteignait 25,48% à 12 heures et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. Les populations des communes de petite taille votent couramment plus que dans les grandes, cette réalité peut-elle évoluer pour les européennes ?