En direct

19:12 - À Auneau-Bleury-Saint-Symphorien, quels seront les reports des voix Nupes ? La Nupes ayant explosé en vol, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs pour ces élections européennes ? Le jour du premier round des législatives, la Nupes avait enregistré 23,94% des votes au total sur les 2 découpant la ville. Un chiffre à compléter avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? En 2019, ce dernier avait atteint 5,55% à Auneau-Bleury-Saint-Symphorien, contre 20,07% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Les performances du Rassemblement national à Auneau-Bleury-Saint-Symphorien avant les européennes Si en France, les sondages d'intentions de vote dessinent une progression moyenne du Rassemblement national à près de 10 points aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des européennes 2019 (ce qui amènerait Bardella à 38% dans la commune), il faut réaliser néanmoins que celui-ci n'a gagné que 1 point de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. La tendance devrait donc être plus discrète localement.

15:02 - Vent favorable au RN à Auneau-Bleury-Saint-Symphorien ? L'élection du président de la République avait donné un bel avantage à Marine Le Pen il y a deux ans dans la cité. La cheffe de file du RN écrasait le match avec 29,67% au premier tour, alors que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 25,37% et 21,49% des voix. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,21% contre 50,79%. Lors de l'échéance suivante, le RN ratait la marche au premier tour des législatives dans la commune, cumulant 24,84% des voix sur place, contre 32,79% en moyenne pour les candidats LREM répartis sur les 2 circonscriptions couvrant la commune. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local aux adversaires (57,26%).

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient placé en tête Jordan Bardella à Auneau-Bleury-Saint-Symphorien Qui avait gagné les européennes précédentes, en 2019 ? Se retourner sur le dernier vote similaire semble encore avisé au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Le résultat de la liste RN, qui avait déjà comme guide Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Auneau-Bleury-Saint-Symphorien, à 28,45%, soit 482 voix. Le mouvement nationaliste devançait Nathalie Loiseau à 20,07% et Yannick Jadot à 9,45%.

11:45 - L'avenir européen se décide aussi à Auneau-Bleury-Saint-Symphorien Dans le cadre de la campagne électorale européenne, Auneau-Bleury-Saint-Symphorien est perçue comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 6 288 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. La variété socio-économique se reflète dans ses 387 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 3 483 foyers fiscaux. Dans la ville, 37 % des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 19,31 % ont plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. La population étrangère de 424 personnes (6,81%) apporte une richesse culturelle appréciable. Malgré un pourcentage de chômeurs de 11,56%, la ville affiche un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2359,6 euros/mois. À Auneau-Bleury-Saint-Symphorien, les spécificités locales, tels que le chômage, l'éducation et l'immigration, alimentent le débat démocratique.

10:30 - Auneau-Bleury-Saint-Symphorien : quel était le pourcentage d'abstention aux européennes ? Les résultats des européennes 2024 sont aussi espérés que le pourcentage d'abstention qui est souvent très élevé lors de ce type de scrutin. Les chiffres nationaux de 2019 étaient les suivants : le taux de participation aux élections européennes représentait 50,12%, c’était mieux qu’en 2014. Au fil des dernières années, les 6 367 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. En 2019, lors des élections européennes, 1 786 électeurs d'Auneau-Bleury-Saint-Symphorien (Eure-et-Loir) avaient pris part au vote (soit 50,72%), à comparer avec un taux de participation de 38,19% il y a dix ans.

09:30 - C'est l'heure de voter à Auneau-Bleury-Saint-Symphorien : la participation au cœur des préoccupations À Auneau-Bleury-Saint-Symphorien, le niveau de participation constituera un critère clé des élections européennes 2024. Pour mémoire, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 54,84% au premier tour et seulement 56,6% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Auneau-Bleury-Saint-Symphorien ? A l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, 22,93% des personnes aptes à participer à une élection dans l'agglomération avaient déserté les urnes, contre une abstention de 24,84% au second tour. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée en avril 2022. Elle se chiffrait à 25% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.