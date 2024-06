Résultat des européennes à Aurillac : l'élection 2024 en direct

En direct

19:07 - Sur quel candidat vont converger les électeurs de la Nupes à Aurillac ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait accumulé les points lors des élections législatives, elle a disparu aujourd'hui, rendant très flou le vote de gauche dans les isoloirs. Lors du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait cumulé 23,99% des votes dans la localité. Un chiffre à affiner avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du Parti socialiste, et comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, Glucksmann s'était élevé à 9,84% à Aurillac, contre 25,48% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres avant les européennes à Aurillac Si au niveau national, les sondages dessinent une évolution du Rassemblement national à près de 10 points aux européennes 2024 par rapport à son résultat des dernières européennes (ce qui amènerait théoriquement Bardella pas loin des 30% dans la commune), il faut noter pourtant que ce dernier n'a grappillé que 2 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. La tendance devrait donc être plus discrète localement.

15:02 - Avantage Renaissance à Aurillac ? Avec 18,37%, c'est un trop faible score qu'avait obtenu Marine Le Pen à Aurillac au premier tour de la présidentielle il y a deux ans. La cheffe de file du Rassemblement national était distancée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 32,12% et 19,68% des votes. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 32,63% contre 67,37%. Avec 9,42%, le RN sera distancé ensuite par les 34,03% du binôme Les Républicains au premier tour des élections législatives. La commune ne comptant qu'une seule circonscription sur son territoire. Aurillac optera d'ailleurs pour un binôme Les Républicains au second tour, vainqueur localement avec 63,08%.

12:45 - Nathalie Loiseau sur la première marche en 2019 à Aurillac Qui l'avait emporté lors des européennes précédentes ? Se pencher sur la dernière expérience du genre nous semble encore évident au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Le trio de tête des précédentes élections européennes à Aurillac était composé de la liste de Nathalie Loiseau avec 25,48% des voix, s'imposant donc face à la liste de Jordan Bardella avec 16,4% et Yannick Jadot avec 12,2%.

11:45 - Aurillac et l'Europe : démographie, économie et enjeux électoraux Dans le cadre de la campagne électorale européenne, Aurillac est perçue comme une ville dynamique et active. Avec ses 25 815 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 2 139 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social se compose de 6 180 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (63,02 %) montre l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. La présence de 1 274 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 6,15%, participe à son multiculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 23 395 euros/an, la commune défend une économie équilibrée malgré les défis. Pour conclure, Aurillac incarne les défis et les objectifs de l'Europe contemporaine.

10:30 - Perspectives de la participation aux élections européennes à Aurillac Près de la moitié des Français ne se sont pas déplacés pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle cette année ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central aux européennes de 2019. Elle représentait 19,26% à 12 heures et seulement 43,29% à 17h. Comment ont voté les habitants de cette commune lors des rendez-vous électoraux précédents ? Durant les européennes de 2019, le taux d'abstention représentait 46,88% des votants d'Aurillac (Cantal), à comparer avec un taux d'abstention de 55,96% en 2014.

09:30 - Quelle sera l'abstention aux élections européennes à Aurillac ? L'un des facteurs principaux des élections européennes sera le niveau d'abstention à Aurillac. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 50,41% au premier tour. Au second tour, 42,36% des votants ont exercé leur droit de vote. En avril 2022, pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, 72,61% des électeurs inscrits dans la commune avaient pris part au vote, à comparer avec un taux de participation de 75,5% au premier tour, c'est-à-dire 12 645 personnes. En proportion, au niveau de la France, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 74% au premier tour et seulement 72% au second tour, c'était presque un record.