En direct

19:11 - Glucksmann, nouvelle figure de la gauche lors de ces élections européennes 2024 ? Alors que la Nupes avait fait une percée lors des élections législatives, elle a disparu aujourd'hui, de quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche aujourd'hui. La réserve de voix apparaît comme importante à Aussonne. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Aussonne, le binôme Nupes avait en effet obtenu 27,8% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? En 2019, ce dernier avait obtenu 9,26% à Aussonne, contre 25,45% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Le verdict est évidemment dépendant cette fois des scores de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint et enfin du PCF Léon Deffontaine.

17:08 - Quel résultat aux européennes d'Aussonne pour la liste RN emmenée par Jordan Bardella ? Si on compare le résultat de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on trouve une progression de 1 point à Aussonne. Mais celle-ci pourrait s'avérer encore plus élevée aux européennes 2024, les instituts de sondages offrant plutôt à la formation une progression de près de 10 points par rapport à de l'élection 2019. Assez pour s'attendre à 31% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les habitants d'Aussonne plutôt pour Macron il y a deux ans C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Aussonne lors du premier tour de la présidentielle, avec 31,14%, battant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 22,58%. Et elle ne rattrapait pas le président sortant au second tour avec 38,08% contre 61,92%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections des députés, avec 21,19% au premier tour, contre 33,61% pour le binôme La République en Marche. A l'issue du second tour, c'est encore un binôme La République en Marche qui va cumuler le plus de votes, avec 53,74% sur l'unique circonscription recouvrant la commune.

12:45 - En 2019, Nathalie Loiseau devant les autres lors des européennes Le résultat de ce dimanche va-t-il confirmer l'équilibre de 2019 ? Avec un score de 21,56%, Jordan Bardella avait été distancé à l'occasion des européennes à l'époque par la liste dirigée par Nathalie Loiseau avec 25,45% des électeurs.

11:45 - Analyse socio-économique d'Aussonne : perspectives électorales Au cœur de la campagne électorale européenne, Aussonne se présente comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 7 465 habitants, cette commune est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 487 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social comprend 2 173 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (89,25 %) souligne le poids des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Les 369 résidents étrangers contribuent à cette pluralité culturelle. Avec un salaire moyen mensuel net de 2795,14 € par mois, la commune défend une stabilité économique malgré les défis. À Aussonne, les intérêts locaux rejoignent ceux du continent européen.

10:30 - À Aussonne, quelle abstention aux européennes ? Y aura-t-il une amélioration de la participation des citoyens français aux élections européennes, à l'image du rebond constaté en 2019 ? Sur tout le territoire français, la plus mauvaise participation jamais enregistrée l'a été lors du premier tour des élections régionales 2021. Elle atteignait 33%. À Aussonne, 68,9% des électeurs avaient voté. Afin de comprendre davantage le vote des électeurs de cette ville, il faut étudier les résultats des derniers rendez-vous électoraux. Cinq ans plus tôt, au moment des précédentes européennes, sur les 2 716 personnes en âge de voter à Aussonne, 53,55% avaient participé au vote, contre un taux de participation de 46% en 2014.

09:30 - Abstention à Aussonne : que retenir des précédentes élections ? À Aussonne, l'abstention sera l'une des clés du scrutin européen. La guerre aux portes de l'Europe serait notamment capable de augmenter l'intérêt du scrutin aux yeux des électeurs d'Aussonne. Au second tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 23,43% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération, contre une abstention de 20,4% au premier tour. En proportion, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 51,69% au premier tour. Au second tour, 53,87% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel taux atteindra l'abstention à Aussonne cette année ?