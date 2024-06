L'autre incertitude qui accompagne ces élections européennes 2024 sera celle du vote de gauche après la rupture de la Nupes. La manne s'avère importante : lors du premier tour des législatives à Mondonville, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 28,06% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? En 2019, Glucksmann avait atteint 7,88% à Mondonville, contre 23,58% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Reste à savoir sur quelle base part Valérie Hayer dans la localité : 23,58% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 24,73% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 24,53% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

Le nombre de bulletins en faveur du RN sera le grand sujet à l'échelle locale pour ces élections européennes 2024. La liste RN devrait se trouver pas loin de 30% à Mondonville si la situation prévue par les instituts de sondages sur la France entière se répercute localement. Le leader lepéniste est en effet crédité d'environ 33% des votes dans l'Hexagone, soit une dizaine de points de plus qu'il y a cinq ans. Une somme à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la ville ? L'addition est simple, mais logique compte tenu de la progression du RN dans la zone. Entre la candidature de Bardella en 2019 et celle de Marine Le Pen en 2022 (premier tour), le RN a en effet déjà gagné 4 points.

15:02 - Marine Le Pen en pôle position à la dernière présidentielle à Mondonville

L'élection présidentielle avait donné un énorme plébiscite à Marine Le Pen en 2022 à Mondonville. Elle s'imposait avec 25,23% au 1er tour contre 24,73% pour Emmanuel Macron et 21,49% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 45,5% contre 54,5%. Au moment de donner ou non une majorité au président élu, le RN trébuchait au premier tour des élections législatives dans la ville, cumulant 22,05% des votes sur place, contre 28,06% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent (51,71%).