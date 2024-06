Résultat des européennes à Gagnac-sur-Garonne : l'élection 2024 en direct

En direct

17:02 - Les habitants de Gagnac-sur-Garonne plutôt pour Macron en 2022 Marine Le Pen était distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 24,06% contre 28,11% pour Emmanuel Macron. Et elle n'avait pas rattrapé son rival au second tour avec 43,42% contre 56,58%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Gagnac-sur-Garonne un mois plus tard, lors des législatives, avec 23,62% au premier tour, contre 33,55% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Le scénario se répétera au second tour, voyant également le binôme LREM finir gagnant.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella en tête lors des dernières élections européennes Quels étaient les résultats des européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre apparait de nouveau comme indispensable au moment de se préparer au résultat du scrutin d'aujourd'hui. 24,53% des votes étaient tombés vers le RN de Jordan Bardella à l'époque, aux élections du Parlement européen, face à Nathalie Loiseau à 23,14% et Yannick Jadot à 13,64%. Le mouvement eurosceptique glanait ainsi 284 votants de Gagnac-sur-Garonne.

11:45 - Démographie et politique à Gagnac-sur-Garonne, un lien étroit Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Gagnac-sur-Garonne, les citoyens se rassemblent pour se rendre aux urnes. Avec une population de 3 192 habitants répartis dans 1 530 logements, cette ville présente une densité de 681 habitants/km². L'existence de 207 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans la ville, 31 % des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 6,3 % sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 31,82% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se rendant dans les isoloirs ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 48,54% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 426,25 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. En résumé, Gagnac-sur-Garonne incarne les intérêts et les ambitions de l'Europe contemporaine.

10:30 - À Gagnac-sur-Garonne, quelle participation aux élections européennes ? Près d'un électeur français sur deux n'a pas voté pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2024 ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà scrutée aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19% à 12h et déjà 43% à 17 heures. Au fil des derniers scrutins européens, les 3 222 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. En 2019, lors des européennes, 1 198 personnes habilitées à voter à Gagnac-sur-Garonne avaient pris part au scrutin (soit 54,98%). Le taux de participation était de 47,05% en 2014.

09:30 - Participation à Gagnac-sur-Garonne : que retenir des précédentes élections ? Ce 9 juin 2024, lors des européennes à Gagnac-sur-Garonne, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Lors du second tour de la dernière présidentielle, 19,44% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre un taux d'abstention de 17,38% au premier tour. En comparaison, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 50,81% au premier tour et seulement 52,48% au second tour. La flambée des prix qui plombe le budget des familles pourrait entre autres impacter le taux de participation à Gagnac-sur-Garonne (31150).