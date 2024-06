En direct

19:07 - Une course Renaissance-Parti socialiste aussi à Auxerre pour ces élections européennes 2024 ? Une autre interrogation qui enveloppe ces élections européennes est celle du choix des électeurs de gauche après la dispersion de la coalition de Mélenchon et ses alliés. La somme des suffrages n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Auxerre, le binôme Nupes avait en effet glané 30,68% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Un chiffre à comparer avec les 32% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? Déjà en lice en 2019, ce dernier avait glané 7,01% à Auxerre, contre 23,05% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut ce dimanche soir...

17:08 - Quel candidat vont élire les électeurs de la droite à Auxerre ? Le score de la liste Bardella sera une des clés localement pour cette élection du Parlement européen 2024. On note que Auxerre compte parmi les quelques villes où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 21,92% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 20,08% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui tranche avec ce que prédisent les sondages aujourd'hui à l'échelle nationale, avec près de dix points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les habitants d'Auxerre plutôt pour Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle Dans la ville d'Auxerre, Marine Le Pen n'était pas majoritaire lors du premier tour de l'élection présidentielle il y a deux ans. Avec seulement 20,08%, la représentante du RN était distancée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 28,71% et 25,49% des bulletins exprimés. C'est finalement son rival qui terminera gagnant à 64,6% contre 35,4% pour Le Pen au second round sur place. Les législatives qui suivront ne bénéficieront pas, au premier tour, au Rassemblement national, qui récoltera 16,48%, alors que les candidats Nupes rassembleront 30,68% des voix. Ce ne sera pas mieux au second tour, le mouvement étant toujours incapable d'inquiéter le gagnant localement.

12:45 - En 2019, une élection très tranchée Les résultats de ce soir vont-ils répéter le verdict de 2019 ? Avec un score de 21,92%, Jordan Bardella avait été distancé au cours des européennes à l'époque par la liste de Nathalie Loiseau avec 23,05% des bulletins.

11:45 - Le poids démographique et économique d'Auxerre aux élections européennes Comment les électeurs d'Auxerre peuvent-ils affecter le résultat des élections européennes ? Avec 42,37% de population active et une densité de population de 692 habitants par km², l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 15,58% peut agir sur les attentes des électeurs quant aux directives européennes sur le travail. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (63,91%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 9 846 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Enfin, la présence d'une population immigrée de 12,39% et d'une population étrangère de 8,76% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les chiffres sur l'éducation à Auxerre mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 15,29% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques de l'Union européenne sur l'éducation et l'emploi.

10:30 - Auxerre : la mobilisation des électeurs aux élections européennes Près d'un électeur français sur deux ne s'est pas déplacé pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2024 ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,26% à midi et déjà 43,29% à 17h. L'étude des résultats des consultations démocratiques passées est l'occasion de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette agglomération. Pendant les européennes de 2019, le taux de participation s'élevait à 49,09% dans la commune d'Auxerre, à comparer avec une participation de 41,32% lors des élections européennes de 2014.

09:30 - Les européennes sont lancées à Auxerre : scrutin en cours À Auxerre, l'un des facteurs principaux des européennes 2024 sera le taux d'abstention. La guerre en Ukraine ainsi que ses conséquences sur les tarifs du quotidien sont de nature à nuancer l'intérêt du scrutin aux yeux des électeurs d'Auxerre. En avril 2022, pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 29,62% dans la commune, à comparer avec une abstention de 26,1% au premier tour. En comparaison, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 52,54% au premier tour. Au second tour, 54,54% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel taux atteindra l'abstention à Auxerre cette année ?