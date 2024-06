En direct

19:28 - À Auxon, qui va bénéficier du vote Nupes ? En plus du score de la liste Bardella, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle des socialistes dirigée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires sembleraient au coude-à-coude ce dimanche soir, selon les enquêtes d'opinion menées lors de la campagne. Mais on se rappelle que Nathalie Loiseau, qui incarnait la macronie il y a cinq ans aux européennes, avait atteint 14,48% à Auxon, contre 1,39% pour la liste de gauche alors. Tout dépendra du report des votes de la Nupes, qui a déjà explosé. Au cours du premier tour des élections de l'Assemblée à Auxon, le binôme Nupes avait en effet réuni 15% des votes dans la commune. Une poussée à mettre en perspective avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quant à Valérie Hayer, il s'agira de déterminer quelle est sa réelle base à Auxon, entre les 14,48% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 19,25% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 9,71% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel score pour le RN lors des européennes à Auxon ? Le nombre de votes du Rassemblement national sera déterminant au niveau local pour ces élections des députés européens. Si on compare le résultat de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on trouve une progression de 1 point à Auxon. Mais la marche pourrait s'avérer encore plus haute aux européennes 2024, les sondages donnant plutôt aux candidats RN une évolution de près de 10 points en comparaison de l'élection européenne précédente. Assez pour prédire 48% dans la ville cette fois ?

15:02 - Marine Le Pen en tête en 2022 à Auxon L'élection suprême est certainement la meilleure loupe pour évaluer la tendance locale. Marine Le Pen a fait largement mieux que dans le reste de l'Hexagone à Auxon lors de la dernière présidentielle 2022 avec un nombre de votes correspondant à 39,25% dès le 1er tour. Pour le deuxième tour deux semaines plus tard, c'est aussi elle qui se plaçait en tête à Auxon avec 64,23%, devant Emmanuel Macron à 35,77%. Un mois plus tard, le parti n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la ville, obtenant 30,29% des votes sur place, contre 35,59% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent avec 59,46%.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella en première position lors des européennes Qui s'était imposé à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date peut encore sembler sensé au moment du scrutin de ce dimanche. C'est la liste RN de Bardella qui avait remporté les européennes à l'époque à Auxon, avec 38,72% des suffrages devant celle de Nathalie Loiseau avec 14,48% qui avait elle-même devancé François-Xavier Bellamy avec 11,42%.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Auxon : ce qu'il faut savoir La composition démographique et socio-économique d'Auxon définit les préoccupations et les intérêts des électeurs, jouant ainsi un rôle sur les résultats des européennes. Avec une densité de population de 37 hab par km² et un pourcentage de chômeurs de 14,13%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (23,76%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 346 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,22%) révèle la nécessité d'un suivi social, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,76%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Auxon mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 15,13% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation attendus ce midi : la situation à Auxon Près de la moitié des Français n'ont pas voté pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2024 ? A l'échelle du pays tout entier, le record d'abstention a été constaté pendant le premier tour des élections régionales 2021. Il atteignait 66,7%. À Auxon, 69,09% des votants n'avaient pas voté. Comment ont voté les électeurs de cette commune lors des précédents rendez-vous électoraux ? Lors des dernières élections européennes, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 44,77% des inscrits sur les listes électorales d'Auxon (Aube), à comparer avec un taux d'abstention de 51,2% lors du scrutin européen de 2014.

09:30 - Participation à Auxon : que retenir des précédentes élections ? L'abstention constituera l'une des grandes inconnues des européennes 2024 à Auxon. En avril 2022, pour le second tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 20,55% au sein de la commune, à comparer avec une abstention de 20,12% au premier tour. Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 49,49% au premier tour et seulement 53,87% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il cette année à Auxon ? La guerre aux portes de l'Europe et ses répercussions sur l'économie mondiale seraient de nature à renforcer l'engagement civique des citoyens d'Auxon .