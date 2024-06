Résultat des européennes à Ervy-le-Châtel : l'élection 2024 en direct

En direct

19:28 - À Ervy-le-Châtel, qui va faire main basse les électeurs de la Nupes ? La Nouvelle union populaire et sociale ayant explosé en vol, qu'adviendra-t-il de ses électeurs lors de ces élections européennes ? Le jour du premier round des élections législatives, la candidature Nupes avait enregistré 12,9% des voix dans la commune. Un chiffre à comparer avec les 12% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? En 2019, ce dernier s'était arrogé 4,69% à Ervy-le-Châtel, contre 16,05% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus ce soir...

17:08 - Jusqu'où ira le RN lors des européennes à Ervy-le-Châtel ? Législatives mises à part, la progression du RN semble déjà forte à Ervy-le-Châtel entre Jordan Bardella en 2019 (37,78%) et Marine Le Pen en 2022 (43,3% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 6 points. Mais celle-ci se profile comme plus importante encore aux européennes 2024, les études sondagières donnant plutôt à la liste de Jordan Bardella un score de 30 à 33% dans l'ensemble du pays, soit beaucoup plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à 47% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'au niveau national.

15:02 - Marine Le Pen en première position à la dernière présidentielle à Ervy-le-Châtel Le verdict de l'élection la plus récente apparait comme un précédent clé au moment de l'élection du jour. Les élections les plus proches, les législatives 2022, avaient donné lieu à un excellent résultat pour le RN à Ervy-le-Châtel. Ce dernier s'était placé en tête dans la localité avec 33,43% au premier round, mais sera battu en revanche au deuxième par le binôme Les Républicains (Ervy-le-Châtel ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 43,3% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 23,5% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 8,93%. Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la ville avec 63,33%, devant Emmanuel Macron à 36,67%.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient couronné Jordan Bardella à Ervy-le-Châtel Les résultats de ce 9 juin vont-ils confirmer le verdict de 2019 ? Le résultat de la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme général en chef à l'époque, était au plus haut à Ervy-le-Châtel, à 37,78%, soit 153 voix dans la ville. L'extrême droite devançait Nathalie Loiseau à 16,05% et François-Xavier Bellamy à 14,32%.

11:45 - Ervy-le-Châtel : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Quel portrait faire d'Ervy-le-Châtel, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec ses 1 113 habitants, cette localité peut compter sur une certaine vitalité démographique. Avec 76 entreprises, Ervy-le-Châtel permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (65,6 %) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Les habitants, comprenant une proportion de 29,8% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Dans cette mosaïque sociale, près de 51,38% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 787,18 euros pourrait devenir un défi financier pour la commune. À Ervy-le-Châtel, les enjeux locaux, tels que le travail, l'éducation et l'immigration, se joignent aux défis européens.

10:30 - Retour sur la participation aux européennes à Ervy-le-Châtel Cette élection européenne verra-t-elle une progression de l'abstention comme en 2009 où un record avait été observé avec 59% ? Sur tout le territoire français, le plus haut taux d'abstention a été enregistré à l'occasion du premier tour des régionales 2021, atteignant 67%. À Ervy-le-Châtel, 69,36% des électeurs ne s'étaient pas déplacés. L'étude des consultations politiques précédentes permet de cerner davantage le vote des habitants de cette ville. Lors des précédentes européennes, le taux d'abstention s'élevait à 44,33% des inscrits sur les listes électorales d'Ervy-le-Châtel. L'abstention était de 49,47% lors du scrutin de 2014.

09:30 - L'abstention aux élections européennes à Ervy-le-Châtel À Ervy-le-Châtel, le niveau d'abstention sera à n'en pas douter un critère essentiel de ces européennes. Pour rappel, dans la ville, la participation aux législatives 2022 atteignait 45,47% au premier tour. Au second tour, 44,28% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il cette année à Ervy-le-Châtel ? En avril 2022, pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, 72,07% des personnes aptes à voter dans la ville avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 69,17% au premier tour, soit 525 personnes. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle s'élevait à 25,5% le midi et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour.