Résultat des européennes à Aveizieux : l'élection 2024 en direct

L'union de gauche aux législatives étant terminée, que deviendront ses électeurs lors de ces élections européennes ? Au cours du premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 18,65% des bulletins dans la localité. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? Il y a cinq ans, ce dernier s'était élevé à 3,57% à Aveizieux, contre 25,45% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Le verdict est évidemment dépendant cette fois des résultats de Manon Aubry (3,4% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (17,34% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du PCF Léon Deffontaine (1,46% pour Yann Brossat en 2019).

Le nombre d'électeurs séduits par le RN sera déterminant pour ces élections des députés européens 2024, à l'échelle locale, comme au niveau national. Si on gomme les particularités locales qui peuvent sans doute s'appliquer aux législatives, la progression du RN est déjà forte à Aveizieux entre Jordan Bardella en 2019 (21,07%) et Marine Le Pen en 2022 (28,37% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 7 points. Mais celle-ci s'annonce plus importante encore aux européennes 2024, les études sondagières offrant plutôt à la liste de Jordan Bardella un score de 30 à 33% dans l'ensemble du pays, soit dix points de plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à 31% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'à l'échelle nationale.

15:02 - Avantage Renaissance à Aveizieux ?

Regarder dans le rétro pour voir le plus récent verdict des urnes fait figure d'évidence au moment d'une autre élection. Elections les plus proches, les élections législatives 2022 avaient abouti à un bon score pour le RN à Aveizieux. Le mouvement nationaliste s'était placé en tête dans la commune avec 24,08% au premier round, mais sera battu en revanche au 2e par le binôme Les Républicains sur la circonscription couvrant la zone. Lors de l'élection du chef de l'Etat quelques mois plus tôt, le scénario était différent avec Emmanuel Macron en tête grâce à 30,26% au premier tour, devant Marine Le Pen avec 28,37% et Jean-Luc Mélenchon avec 12,6%. Au second, Emmanuel Macron l'emportait avec 56,41% devant Marine Le Pen (43,59%).