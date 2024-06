Résultat des européennes à Chevrières : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Une confrontation Renaissance-Parti socialiste aussi à Chevrières pour ces européennes 2024 ? La dynamique de la gauche est aussi à prendre en compte lors de ces européennes, avec comme inconnue le choix des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus désormais. La réserve de voix apparaît comme conséquente : lors du premier tour des législatives, en 2022 à Chevrières, le binôme Nupes avait en effet accumulé 26,02% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? Il y a cinq ans, Glucksmann avait atteint 6,68% à Chevrières, contre 22,67% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son résultat dépendra évidemment cette fois des suffrages accordés à la liste LFI de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint ou encore du PCF Léon Deffontaine.

17:08 - Les performances du Rassemblement national à Chevrières avant les européennes Les sondages d'intentions de vote prédisent une liste Bardella entre 30 et 33% des voix dans l'Hexagone ce 9 juin, soit une dizaine de points au-dessus de son score de 2019. Selon un calcul bête et méchant, cette dynamique devrait l'approcher de 32% à Chevrières, soit dix points de plus également que son score de 2019 à l'échelle locale. Mais Chevrières n'est pas la France et on remarque que le mouvement n'a enregistré ici que 3 points de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. De quoi revoir les ambitions frontistes.

15:02 - Tendance favorable à Hayer à Chevrières ? Marine Le Pen était deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 25,96% contre 30,78% pour Emmanuel Macron. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 41,39% contre 58,61%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 17,11% au premier tour, contre 32,05% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Le second tour restera sur cette partition, qui verra également le binôme LREM gagner le scrutin.

12:45 - À Chevrières, Nathalie Loiseau devant les autres en 2019 Revenir cinq ans en arrière peut encore sembler indispensable au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Qui s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? Nathalie Loiseau avait gagné à Chevrières lors des élections européennes il y a cinq ans, avec 22,67%. Le RN de Jordan Bardella était alors relégué au second plan avec 22,43% des suffrages.

11:45 - Chevrières : élections européennes et dynamiques démographiques Quel portrait faire de Chevrières, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec ses 1 160 habitants, cette localité peut compter sur une certaine vigueur démographique. Ses 64 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social se compose de 336 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la localité, 39 % de la population est âgée de moins de 30 ans, et 17,1 % de 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 22,0% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en participant aux élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 33,33% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 585,96 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. À Chevrières, où la jeunesse équivaut à 39% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir en communion.

10:30 - Retour sur la participation lors des européennes précédentes à Chevrières Avec une participation qui ne cesse de baisser depuis des années lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Au niveau de la France entière, le record d'abstention a été observé à l'occasion du premier tour des régionales 2021. Il s'élevait à 66,7%. À Chevrières, 70,95% des électeurs ne s'étaient pas déplacés. Comment votent le plus souvent les citoyens de cette localité ? Cinq années plus tôt, pendant les précédentes élections européennes, 48,33% des personnes en âge de voter à Chevrières avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 59,53% il y a 10 ans.

09:30 - Quelles prévisions pour la participation aux européennes à Chevrières ? L'abstention sera indiscutablement l'une des grandes inconnues du scrutin européen 2024 à Chevrières. La situation géopolitique actuelle pourrait en effet impacter le taux de participation à Chevrières. Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 20,18% des électeurs de la commune. L'abstention était de 21,61% au second tour. Pour comparer, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 53,18% au premier tour et seulement 58,77% au second tour.