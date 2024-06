En direct

19:15 - Sur quel candidat vont converger les orphelins de la Nupes à Avermes ? Outre le score du RN, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle du PS emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file sont donnés dans un mouchoir de poche à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes d'opinion. Mais Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste macroniste il y a cinq ans aux européennes, avait glané 22,55% à Avermes, contre 8,36% pour la liste de gauche à l'époque. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui fait déjà partie du passé malgré son excellent score lors des dernières élections législatives. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Avermes, le binôme Nupes avait en effet cumulé 31,54% des votes dans la commune. Une somme à mettre en perspective avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

17:08 - Du côté du RN, les enquêtes d'opinion de Jordan Bardella observés à Avermes Le nombre de bulletins glanés par le Rassemblement national sera le grand sujet pour cette élection 2024, localement, comme dans le reste de la France. Les instituts de sondage imaginent un Jordan Bardella à 33% des voix dans l'Hexagone ce 9 juin, soit 10 points de plus que son score de 2019. Virtuellement, cette dynamique doit l'amener à 34% à Avermes, soit 10 points de plus également que ses 24,45% dans la commune. Mais Avermes n'est pas la France et on remarque que le Rassemblement national n'a visiblement grappillé ici que 1 point de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. Ce qui devrait calmer les projections les plus hâtives.

15:02 - Les habitants d'Avermes penchaient pour Macron au premier tour de la présidentielle Marine Le Pen était deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 à Avermes avec 25,07% contre 32,25% pour Emmanuel Macron. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 40,26% contre 59,74%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité par la suite, lors des élections du Parlement, avec 16,49% au premier tour, contre 31,54% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Le second tour sera à l'avenant, laissant également le binôme LFI-PS-PC-EELV gagner le scrutin.

12:45 - Qu'avaient donné les européennes à Avermes en 2019 ? Quels étaient les résultats des européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date apparait encore comme logique au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Le score de la liste du RN, déjà emmenée par Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Avermes, à 24,45%. Le RN doublait Nathalie Loiseau à 22,55% et Yannick Jadot à 10,13%.

11:45 - Avermes : démographie et socio-économie impactent les élections européennes Quel impact auront les habitants d'Avermes sur le résultat des européennes ? Avec un taux de chômage de 8,78% et une densité de population de 249 hab par km², les questions liées au chômage et au logement sont des sujets majeurs. Le taux de foyers possédant au moins une automobile (83,06%) montre l'importance des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des 1 578 votants. Par ailleurs, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (12,42%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (1,48%) font ressortir les défis sociaux et économiques qui préoccupent les électeurs. Les chiffres sur l'éducation à Avermes mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 33,3% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - Avermes : étude du niveau de participation aux élections européennes Au fil des dernières élections, les 4 159 habitants de cette commune ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. En 2019, pendant les élections européennes, 55,76% des personnes aptes à voter à Avermes avaient pris part à l'élection. Le taux de participation était de 44,55% lors des européennes de 2014. Les élections européennes mobilisant généralement moins que les autres élections, qu'en sera-t-il cette année ? Les chiffres du pays en 2019 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage de participation aux européennes représentait 50,12%.

09:30 - C'est parti pour les européennes européennes à Avermes Le taux d'abstention sera incontestablement l'un des facteurs essentiels de ce scrutin européen à Avermes. Les habitants des petites communes se déplacent souvent plus que dans les grandes, cette réalité peut-elle changer pour les européennes ? En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 78,85% dans la commune. Le taux de participation était de 77,39% au second tour, soit 2 468 personnes. Pour comparer, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 49,47% au premier tour et seulement 48,24% au deuxième tour.