Résultat des européennes à Avessac : l'élection 2024 en direct

17:05 - Les habitants d'Avessac penchaient pour Emmanuel Macron il y a deux ans

Avessac avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de la présidentielle. Avec 25,46%, Marine le Pen était distancée au second plan par son rival, bénéficiant de 30,2% des suffrages. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 42,89% contre 57,11%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité par la suite, lors des élections législatives, avec 18,87% au premier tour, contre 33,70% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Sur la commune d'Avessac, c'est finalement une majorité Nouvelle union populaire écologique et sociale qui sera préférée à l'issue du second tour, achevant la défaite de l'ancien Front national.