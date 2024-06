Résultat des européennes à la Chapelle-de-Brain : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Sur quel candidat vont se porter les électeurs de la Nupes à la Chapelle-de-Brain ? La gauche unie aux législatives faisant déjà partie du passé, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs pour ces élections européennes ? A l'issue du premier tour des élections de l'Assemblée à la Chapelle-de-Brain, le binôme Nupes avait en effet cumulé 39,76% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Un chiffre à comparer avec les 34% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, Glucksmann s'était élevé à 7,3% à la Chapelle-de-Brain, contre 15,87% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Une réponse manque enfin, celle de la base dont peut disposer Valérie Hayer dans la commune : les 15,87% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 25,15% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 22,38% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Les performances du Rassemblement national à la Chapelle-de-Brain avant les européennes La fraction d'électeurs en faveur du Rassemblement national sera l'enseignement majeur pour cette élection du Parlement européen au niveau local. Si en France entière, les sondages d'opinion prévoient une progression moyenne du RN à environ 10 points de plus aux européennes 2024 par rapport à son score des européennes 2019 (ce qui amènerait théoriquement Bardella à 32% dans la commune), il faut noter néanmoins que celui-ci n'a grappillé que 2 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. La tendance devrait donc être moins puissante localement.

15:02 - Situation favorable à Renaissance à la Chapelle-de-Brain ? Dans la commune de la Chapelle-de-Brain, Marine Le Pen n'avait pas vraiment percé lors du premier tour de la présidentielle il y a deux ans. Avec un timide 24,7%, la présidente du Rassemblement national était défaite par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à 28,18% et 25,15% des bulletins exprimés. Le deuxième tour ne sera pas plus gagnant, Emmanuel Macron remportant l'adhésion des électeurs avec 52,86% contre 47,14% pour Le Pen. Les élections législatives qui suivront ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au Rassemblement national, qui obtiendra 17,86%, alors que les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale rassembleront 39,76% des voix. Pas de changement au second tour, le RN restant totalement à l'écart localement.

12:45 - Les européennes 2019 s'étaient montrées favorables à Jordan Bardella à la Chapelle-de-Brain Qui avait gagné les européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre apparait encore comme logique au moment d'observer le scrutin de ce 9 juin. C'est la liste RN dirigée par Jordan Bardella qui s'était imposée aux élections du Parlement européen à l'époque à la Chapelle-de-Brain, avec 22,67% des voix (90 voix) devant la liste emmenée par Nathalie Loiseau avec 15,87% et la liste Yannick Jadot avec 14,11%.

11:45 - La Chapelle-de-Brain aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Quelle influence la population de la Chapelle-de-Brain exerce-t-elle sur le résultat des européennes ? Avec 29% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 12,63%, les jeunes et les personnes sans emploi constituent des groupes démographiques essentiels. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (37,64%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 428 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. D'autres part, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (2,44%) et le nombre de résidences HLM (3,33% des logements) indiquent les défis sociaux et économiques qui tracassent les habitants. Un pourcentage de résidences secondaires de 19,51%, comme à la Chapelle-de-Brain, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires d'habitations permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.

10:30 - Taux d'abstention lors des élections européennes à la Chapelle-de-Brain : ce qu'il faut retenir L'analyse des résultats des élections précédentes est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette localité. Cinq ans plus tôt, au moment des précédentes élections européennes, sur les 406 inscrits sur les listes électorales à la Chapelle-de-Brain, 50,69% étaient allés voter, contre une participation de 38,62% en 2014. Les européennes mobilisent moins que les autres élections. Qu'en sera-t-il cette année ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée aux européennes de 2019. Elle représentait 19% à 12 heures et déjà 43% à 17h.

09:30 - C'est l'heure de voter à la Chapelle-de-Brain : les européennes débutent Ce 9 juin, lors des élections européennes à la Chapelle-de-Brain, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour le premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 861 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 21,6% étaient restés chez eux, à comparer avec une abstention de 24,85% au second tour. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 50,52% au premier tour. Au deuxième tour, 49,48% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Les populations des communes de petite taille votent couramment plus que dans les grandes, cette situation peut-elle s'inverser pour les européennes ?