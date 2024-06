Résultat des européennes à Saint-Nicolas-de-Redon : l'élection 2024 en direct

En direct

17:01 - Les inscrits de Saint-Nicolas-de-Redon penchaient pour Macron en 2022 Saint-Nicolas-de-Redon avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 22,98%, Marine le Pen était reléguée à la deuxième place par son rival, crédité de 29,96% des votes. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 39,95% contre 60,05%. Le RN ne convainquait pas plus à Saint-Nicolas-de-Redon quelques semaines plus tard, lors des élections des députés, avec 17,75% au premier tour, contre 31,65% pour le binôme Nupes. Sur la commune de Saint-Nicolas-de-Redon, c'est finalement une majorité Nupes qui sera victorieuse lors du second tour, confirmant la mise à l'écart du Rassemblement national.

12:45 - En 2019, Nathalie Loiseau devant les autres lors des dernières européennes Le résultat de ce 9 juin au soir va-t-il confirmer le choix des électeurs de 2019 ? À Saint-Nicolas-de-Redon, les précédentes élections européennes aboutissaient à la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 23,78% des voix. Elle devançait la liste de Jordan Bardella avec 20,6% et Yannick Jadot avec 14,51%.

11:45 - Saint-Nicolas-de-Redon : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux La structure démographique et socio-économique de Saint-Nicolas-de-Redon détermine les préoccupations et les intérêts des habitants, influant ainsi sur le résultat des européennes. Avec un taux de chômage de 13,8% et une densité de population de 141 hab par km², le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (79,15%) souligne le poids des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des 1 185 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de bénéficiaires du RSA (2,65%) met en évidence des besoins d'accompagnement social, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,52%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Saint-Nicolas-de-Redon mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 15,19% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

10:30 - Saint-Nicolas-de-Redon : retour sur la participation aux dernières européennes Comment ont voté les citoyens de cette localité lors des scrutins européens passés ? Il y a 5 ans, pendant les précédentes européennes, 1 117 inscrits sur les listes électorales de Saint-Nicolas-de-Redon (Loire-Atlantique) avaient pris part au scrutin (soit 46,56%). La participation était de 40,93% pour le scrutin de 2014. Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas la priorité des Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record lors de ces européennes ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà scrutée aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,3% à 12 heures et seulement 43,3% à 17 heures.

09:30 - C'est l'heure de voter à Saint-Nicolas-de-Redon : l'abstention au cœur des préoccupations Le taux d'abstention sera sans aucun doute un facteur déterminant de ces élections européennes à Saint-Nicolas-de-Redon. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux législatives 2022 atteignait 45,75% au premier tour. Au second tour, 47,07% des citoyens se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Saint-Nicolas-de-Redon ? En avril 2022, lors du premier tour de la présidentielle, 75,07% des électeurs habilités dans la commune s'étaient rendus dans l'isoloir. La participation était de 73,01% au second tour, soit 1 880 personnes. En proportion, à l'échelle nationale, la participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au deuxième tour, moins qu'en 2017.