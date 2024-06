En direct

19:26 - Les votes de la Nupes très suivis Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait fait une percée lors des législatives, elle n'existe déjà plus aujourd'hui, ajoutant du flou au niveau du vote de gauche aujourd'hui. A l'occasion du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 12,36% des suffrages dans la commune. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann s'était élevé à 3,75% à Avize, contre 23,57% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut dans la soirée...

17:08 - Quelle performance pour la liste RN de Jordan Bardella à Avize lors des européennes ? Au niveau local, le résultat de la liste Bardella à ces élections européennes 2024 sera très analysé. La liste Bardella devrait atteindre 40% à Avize si la tendance décrite par les sondeurs sur la France entière se répercute localement. Le leader nationaliste est en effet crédité de 33% des votes dans le pays, soit dix points de plus qu'il y a cinq ans. Un gain à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la commune ? L'extrapolation est expéditive, mais logique au regard de la progression du RN en ces lieux. En deux ans seulement, entre les dernières européennes et la dernière présidentielle (au premier tour), le RN a en effet déjà gagné 6 points.

15:02 - Vent favorable au RN à Avize ? Marine Le Pen a énormément séduit à Avize à l'issue de la dernière présidentielle il y a deux ans avec un score de 35,25% des suffrages au 1er tour. Au second tour de l'élection, c'est également la cheffe du Rassemblement national qui s'imposait avec 55,53%, devant Emmanuel Macron à 44,47%. Un mois plus tard, le RN trébuchait au premier tour des législatives dans la ville, cumulant 24,36% des suffrages sur place, contre 42,36% pour le binôme Divers droite. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 65,11%.

12:45 - 29,82% pour Jordan Bardella lors des dernières élections européennes à Avize Les résultats de ce 9 juin au soir vont-ils concorder avec le verdict de 2019 ? Si on se penche sur le détail, 167 électeurs d'Avize avaient été séduits par la liste RN il y a cinq ans, aux élections du Parlement européen. La liste Bardella avait attiré ainsi 29,82% des suffrages devant Nathalie Loiseau à 23,57% et François-Xavier Bellamy à 10,36%.

11:45 - Les enjeux locaux d'Avize : tour d'horizon démographique Devant le bureau de vote d'Avize, les citoyens se regroupent pour se rendre aux urnes. Avec ses 1 760 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vitalité démographique. Ses 122 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le taux de ménages disposant d'au moins une automobile (77,09 %) souligne le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Les habitants, comprenant une proportion de 31,12% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Dans cette mosaïque sociale, près de 41,63% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 804,94 € pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. À Avize, les problématiques locales alimentent le débat démocratique.

10:30 - À Avize, quelle abstention aux précédentes européennes ? Cette élection européenne verra-t-elle une amélioration de la participation des citoyens français comme en 2019 où un rebond avait été observé ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19,26% à 12 heures et déjà 43,29% à 17 heures. Afin de se faire une idée du vote des habitants de cette ville, il est indispensable d'observer les résultats des élections passées. Au moment des dernières européennes, le pourcentage de participation s'élevait à 51,76% dans la commune d'Avize. La participation était de 42,02% en 2014.

09:30 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Avize À Avize, l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen sera immanquablement l'étendue de la participation. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, 21,6% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 21,3% au second tour. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle représentait 25,5% à midi et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour. Le conflit entre la Palestine et Israël et ses conséquences sur l'économie mondiale seraient de nature à pousser les citoyens d'Avize à ne pas rester chez eux.