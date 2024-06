Résultat des européennes au Mesnil-sur-Oger : l'élection 2024 en direct

17:08 - Les performances du Rassemblement national au Mesnil-sur-Oger avant les européennes

Au niveau local, le résultat du Rassemblement national lors de ces élections européennes sera très instructif. Les sondages d'opinion annoncent une liste RN entre 30 et 33% des votes dans l'Hexagone ce 9 juin, soit dix points au-dessus de son résultat de 2019. Selon un calcul bête et méchant, cette dynamique doit l'amener à 46% au Mesnil-sur-Oger, soit 10 points de plus également que ses 36,38% à l'échelle locale. Mais une commune vote différemment de la France et on note que le RN n'a visiblement gagné ici que 1 point de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. De quoi revoir les ambitions lepénistes.