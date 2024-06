Résultat des européennes à Ayguemorte-les-Graves : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - À Ayguemorte-les-Graves, qui va récupérer les électeurs de la Nupes ? L'union de la gauche aux législatives étant terminée, que choisiront ses électeurs au cours de ces élections européennes ? Le niveau est élevé. Lors du premier tour des législatives, en 2022 à Ayguemorte-les-Graves, le binôme Nupes avait en effet cumulé 27,29% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, ce dernier s'était élevé à 8,99% à Ayguemorte-les-Graves, contre 21,8% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus à l'issue du scrutin d'aujourd'hui...

17:08 - Que vont décider les électeurs d'Ayguemorte-les-Graves ? Le résultat des européennes 2024 au niveau local sera scruté avec le prisme de la dynamique RN, comme partout ailleurs. On remarque que Ayguemorte-les-Graves compte parmi les quelques communes où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 22,18% lors du vote européen et Marine Le Pen 21,85% au premier tour de la présidentielle. Une situation visiblement différente de ce que prédisent les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près de 10 points gagnés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Quelques chiffres de 2022 à analyser pour ce dimanche Marine Le Pen avait été en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Ayguemorte-les-Graves avec 21,85% contre 27,55% pour Emmanuel Macron. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 40,82% contre 59,18%. Le RN ne convainquait pas plus à Ayguemorte-les-Graves par la suite, lors des élections législatives, avec 18,69% au premier tour, contre 27,29% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. A l'issue du second round, c'est encore un binôme Nupes qui cumulera le plus de voix, avec 50,60% sur la seule circonscription couvrant la commune.

12:45 - À Ayguemorte-les-Graves, Jordan Bardella au sommet lors des élections européennes 2019 Les résultats de ce 9 juin vont-ils répéter le choix des électeurs de 2019 ? 22,18% des suffrages s'étaient dirigés vers la liste du RN de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux élections du Parlement européen, face à Nathalie Loiseau à 21,8% et Yannick Jadot à 14,91%. Le mouvement nationaliste avait attiré ainsi 116 habitants d'Ayguemorte-les-Graves passés par les isoloirs.

11:45 - L'avenir de l'Europe se décide aussi à Ayguemorte-les-Graves Devant le bureau de vote d'Ayguemorte-les-Graves, les citoyens se réunissent pour exercer leur droit. Avec ses 1 394 habitants, ce village peut compter sur une certaine vigueur démographique. L'existence de 99 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans le village, 22,4 % des résidents sont des enfants, et 21,22 % ont 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les priorités des politiques européennes en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les habitants, dont 35,15% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette mosaïque sociale, près de 38,8% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 397,17 € pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. En somme, Ayguemorte-les-Graves incarne les défis et les objectifs de l'Europe contemporaine.

10:30 - Taux d'abstention lors des européennes à Ayguemorte-les-Graves : ce qu'il faut retenir Au cours des derniers scrutins européens, les 1 411 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Il y a cinq ans, durant les précédentes élections européennes, parmi les 556 inscrits sur les listes électorales à Ayguemorte-les-Graves, 40,22% avaient déserté les urnes. L'abstention était de 49,16% il y a dix ans. Près d'un citoyen français sur deux n'a pas voté pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle cette année ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,3% le midi et seulement 43,3% à 17 heures.

09:30 - C'est l'heure de voter à Ayguemorte-les-Graves : les européennes débutent Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 9 juin 2024, lors des élections européennes à Ayguemorte-les-Graves ? La situation géopolitique actuelle et ses répercussions sur l'économie mondiale pourraient entre autres modifier les choix que feront les citoyens d'Ayguemorte-les-Graves. Il y a deux ans, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 15,63% au niveau de la commune. L'abstention était de 19,59% au deuxième tour. En proportion, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 45,75% au premier tour. Au deuxième tour, 45,51% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote.