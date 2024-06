Résultat des européennes à Saint-Médard-d'Eyrans : l'élection 2024 en direct

17:02 - Les tendances de 2022 à avoir à l'esprit pour le scrutin de 2024

Marine Le Pen était deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 23,36% contre 29,34% pour Emmanuel Macron. Et elle échouait aussi au second tour avec 40,27% contre 59,73%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité quelques jours plus tard, lors des législatives, avec 23,06% au premier tour, contre 31,77% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Au second round, c'est encore un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui glanera le plus de suffrages, avec 50,92% sur l'unique circonscription recouvrant la commune.