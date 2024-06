Résultat des européennes à Bagnoles de l'Orne Normandie : l'élection 2024 en direct

En direct

15:34 - 29,49% pour Nathalie Loiseau en 2019 à Bagnoles de l'Orne Normandie Quel verdict était tombé à l'issue des européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière semble encore avisé au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. À Bagnoles de l'Orne Normandie, les dernières européennes se terminaient avec la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 29,49% des votes. Elle devançait la liste de Jordan Bardella avec 20,29% et François-Xavier Bellamy avec 12,24%.

11:45 - Élections à Bagnoles de l'Orne Normandie : l'impact des caractéristiques démographiques Devant les 3 bureaux de vote dispersés à travers Bagnoles de l'Orne Normandie, les citoyens se regroupent pour exercer leur droit. Avec ses 2 704 habitants, cette localité possède une certaine vitalité démographique. L'existence de 211 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Le pourcentage de familles possédant au moins une automobile (36,77 %) souligne le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Les citoyens, dont 46,87% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette diversité sociale, près de 64,18% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 2262,27 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. En résumé, Bagnoles de l'Orne Normandie incarne les enjeux et les ambitions de l'Europe contemporaine.

10:30 - À Bagnoles de l'Orne Normandie, quelle participation aux européennes ? Comment votent traditionnellement les électeurs de cette commune ? Cinq ans plus tôt, durant les précédentes européennes, sur les 1 186 inscrits sur les listes électorales à Bagnoles de l'Orne Normandie, 44,91% étaient restés chez eux. Le taux d'abstention était de 50,26% pour les élections européennes de 2014. Les résultats des européennes 2024 sont aussi espérés que le taux de participation qui est toujours trop bas durant de ce type de rendez-vous électoral. A l'échelle du pays tout entier, le plus haut taux d'abstention a été enregistré au moment du premier tour des élections régionales 2021. Il atteignait 67%. À Bagnoles de l'Orne Normandie, 64,05% des électeurs ne s'étaient pas déplacés.

09:30 - Les élections européennes à Bagnoles de l'Orne Normandie sont lancées À Bagnoles de l'Orne Normandie, l'un des critères essentiels de ce scrutin européen 2024 sera indiscutablement le niveau de participation. En avril 2022, au second tour de la présidentielle, parmi les 2 201 inscrits sur les listes électorales dans la localité, 75,06% avaient pris part au scrutin. La participation était de 74,88% au premier tour, c'est-à-dire 1 648 personnes. En comparaison, à l'échelle de la France, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour. Les études montrent que l'abstention est fréquemment supérieure chez les jeunes, cette situation peut-elle s'inverser pour les européennes ?