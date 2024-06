Résultat des européennes à Rives d'Andaine : l'élection 2024 en direct

En direct

17:02 - Les inscrits de Rives d'Andaine penchaient pour Macron il y a deux ans Marine Le Pen était reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 27,66% contre 37,95% pour Emmanuel Macron. Et elle ne rattrapait pas le président sortant au second tour avec 40,12% contre 59,88%. Le RN n'a pas plus convaincu à Rives d'Andaine par la suite, lors des élections du Parlement, avec 20,76% au premier tour, contre 25,76% pour le binôme Ensemble !. Le scénario se répétera au second tour, laissant encore le binôme La République en Marche l'emporter.

12:45 - Il y a cinq ans, un précédent au résultat très net Qui s'était imposé lors des européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière semble encore une évidence au moment d'attendre le résultat du scrutin d'aujourd'hui. A l'époque, à Rives d'Andaine, la liste Rassemblement national, déjà emmenée par Jordan Bardella, avait battu les autres listes, avec 26,52% des voix contre Nathalie Loiseau à 26,14% et Yannick Jadot à 8,03%. C'étaient alors 274 votants qui s'étaient tournés vers elle dans la localité.

11:45 - Les défis socio-économiques de Rives d'Andaine et leurs implications électorales Quel portrait faire de Rives d'Andaine, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec une population de 2 924 habitants répartis dans 1 702 logements, cette commune présente une densité de 197 hab/km². Ses 120 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social comprend 837 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (30,2 %) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Les citoyens, dont 46,05% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 10,55%, la ville affiche un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 25 930 euros par an. À Rives d'Andaine, les préoccupations locales, tels que le chômage, l'éducation et l'inflation, se joignent aux objectifs européens.

10:30 - Analyse de la participation lors des dernières élections européennes à Rives d'Andaine Est-ce que les électeurs français se déplaceront plus pour participer aux européennes 2024, à l'instar du rebond observé en 2019 ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19% à 12h et déjà 43% à 17h. Comment votent ordinairement les citoyens de cette commune ? Cinq ans plus tôt, durant les précédentes européennes, 53,33% des inscrits sur les listes électorales de Rives d'Andaine avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 39,95% il y a 10 ans.

09:30 - C'est l'heure de voter à Rives d'Andaine : la participation au cœur des préoccupations Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 9 juin, lors des européennes à Rives d'Andaine ? Il y a 2 ans, pour le premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 28,33% dans la ville, à comparer avec une abstention de 25,37% au deuxième tour. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 55,01% au premier tour. Au deuxième tour, 56,33% des votants ne se sont pas déplacés. Les habitants des petites communes se déplacent fréquemment plus que dans les grandes, cette situation peut-elle s'inverser pour les européennes ?