19:08 - À Bailleul, qui va prendre avantage des 24,51% de la Nupes ? Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par le Parti socialiste, avait glané 5,8% à Bailleul, contre 18,04% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus ce dimanche soir selon les études sondagières. La réponse se trouve surtout dans le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'est plus qu'un souvenir. La manne semble conséquente. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Bailleul, le binôme Nupes avait en effet obtenu 24,51% des votes dans la localité. Un chiffre à mettre en perspective avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part optera pour la liste Glucksmann ? Bien malin qui se risquerait à répondre en ce moment même.

17:08 - Les performances du Rassemblement national à Bailleul avant les européennes Le résultat des élections européennes 2024 au niveau local sera regardé selon le prisme de la dynamique lepéniste, comme au niveau national. À Bailleul, on note que le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 31,11% à l'issue du précédent vote européen et Marine Le Pen 31% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte tranche avec ce qu'annoncent les sondages en 2024 sur la France entière, avec près de 10 points de plus pour le RN entre les dernières européennes et le scrutin de juin.

15:02 - Les votants de Bailleul penchaient pour Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle La ville de Bailleul avait servi un bel avantage à Marine Le Pen au moment de l'élection à la présidence de la République de 2022 puisque la cheffe du RN finissait avec 31% au premier tour. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 47,41% contre 52,59%. Lors de l'échéance suivante, l'extrême droite trébuchait au premier tour des élections législatives dans la commune, obtenant 23,58% des votes sur place, contre 24,51% pour le binôme Nupes. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent (51,25%).

12:45 - À Bailleul, Jordan Bardella sur la première marche il y a cinq ans Qui s'était imposé à l'issue des européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière semble toujours évident au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce dimanche. Si on se penche sur le détail, 1731 habitants de Bailleul passés par les isoloirs avaient été séduits par la liste du RN à l'époque, aux élections européennes. La liste Bardella avait enregistré 31,11% des votes contre Nathalie Loiseau à 18,04% et Yannick Jadot à 12,67%.

11:45 - Élections européennes à Bailleul : un éclairage démographique Au cœur de la campagne électorale européenne, Bailleul est perçue comme une ville dynamique et active. Avec ses 14 869 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. L'existence de 904 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Le taux de familles détenant au moins une voiture (82,83 %) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Avec 256 résidents étrangers, Bailleul se classe comme un exemple de multiculturalisme. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 11,21%, la commune révèle un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 26 320 euros/an. Pour conclure, à Bailleul, les préoccupations locales alimentent le débat démocratique.

10:30 - Bailleul : la mobilisation des électeurs aux élections européennes Comment votent d'habitude les habitants de cette ville ? Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes élections européennes, 45,65% des inscrits sur les listes électorales de Bailleul avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre un taux d'abstention de 56,09% pour le scrutin européen de 2014. Les résultats des européennes 2024 sont autant espérés que le pourcentage de participation qui est souvent trop bas lors de ce type d'élection. Les chiffres de la France en 2019 étaient les suivants : le taux d'abstention aux élections européennes atteignait 50%.

09:30 - Quelles prévisions pour l'abstention aux européennes à Bailleul ? Le niveau d'abstention constituera sans nul doute un facteur important de ce scrutin européen 2024 à Bailleul. Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 54,16% au premier tour et seulement 54,49% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Bailleul ? Il y a deux ans, à l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 24,39% des électeurs inscrits dans la commune avaient déserté les urnes, contre une abstention de 25,91% au premier tour. Pour comparer, à l'échelle nationale, l'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour, c’était plus qu’en 2017.