Résultat des européennes à Bains : l'élection 2024 en direct

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres avant les européennes à Bains

Le poids des bulletins dans l'urne pour Jordan Bardella sera l'observation majeure pour cette élection du Parlement européen localement, comme dans le reste du pays. Alors qu'au niveau de la France, les enquêtes d'opinion annoncent un score de plus de 30% pour Jordan Bardella aux élections européennes en juin, soit 10 points de plus que Marine Le Pen au premier tour de la dernière présidentielle, la tendance locale semble plus forte encore. Le parti a en effet déjà glané 9 points entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. On peut donc imaginer que le RN termine pas loin des 40% ou plus à Bains ce 9 juin.